Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /നെയ്മറെ ബ്രസീലുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ? രാഷ്ട്രീയം പറയും ആ സത്യം! സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയല്ല...

നെയ്മറെ ബ്രസീലുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ? രാഷ്ട്രീയം പറയും ആ സത്യം! സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയല്ല...

Neymar Jr Politics: കടുത്ത വലതുപക്ഷ വാദിയാണ് നെയ്മർ ജൂനിയർ. മുൻ വലതുപക്ഷ പ്രസിഡന്റ് ബോൾസനാരോയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നെയ്മർ.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 23, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:42 AM IST
നെയ്മറെ ബ്രസീലുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ? രാഷ്ട്രീയം പറയും ആ സത്യം! സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയല്ല...
Image Credit: Neymar Jr | Representative Illustration Generated by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ
Crime news1 hr ago
2
Accident2 hrs ago
3
Kerala Rain Alert3 hrs ago
4
FIFA World Cup1:33 AM IST
5
FIFA world cup 2026Jun 22