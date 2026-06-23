/നെയ്മറെ ബ്രസീലുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ? രാഷ്ട്രീയം പറയും ആ സത്യം! സോക്രട്ടീസിനെ പോലെയല്ല...

റിയോ ഡി ജനീറോ: ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ പരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ചരിത്രപരമായും... ലാറ്റനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ അടിത്തറയുണ്ട്. അത് ഫുട്ബോളിലും പ്രകടമാകാറുണ്ട് എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ്.
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. മറഡോണയും ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നേതാവ് ഫിദൽ കാസ്ട്രോയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ലോകപ്രശസ്തമായിരുന്നു. ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസതാരമായ സോക്രട്ടീസും കടുത്ത ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ആളായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖമായ നെയ്മർ ജൂനിയർ, മേൽ പറഞ്ഞ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ദേശീയ താരമെന്ന് നെയമർ ജൂനിയറിനെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂല ഡാ സിൽവ വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.
ബ്രസീലുകാർക്ക് ഫുട്ബോൾ ജീവന്റെ ജീവനാണ്. അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ആ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്- ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്നുനിന്ന രാഷ്ട്രീയം. എന്നാൽ നെയ്മർ ജൂനിയർ നേരെ എതിർചേരിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസീലിയൻ ജനതയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും നെയ്മറിനൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാവില്ല.
വലതുപക്ഷ നെയ്മർ
നെയ്മർ എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൂർണ വലതുപക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന നെയ്മർ ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരിൽ ഒരുവനാണ്. മുൻ പ്രസിഡന്റും വലതുപക്ഷ നേതാവും ആയ ജെയർ ബോൾസനോരായുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് നെയ്മർക്കുള്ളത്.
ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഫുട്ബോളർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണച്ച ആളാണ് ബോൾസനാരോ എന്നാണ് നെയ്മർ പറയുന്നത്. നെയ്മറിന്റെ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ബോൾസനാരോ സർക്കാർ വലിയ പിന്തുണയും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം, നെയ്മറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നികുതിവെട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന ആളാണ് ബോൾസനാരോ.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരെ പിന്തുണ
2022 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു ലൂല ഡാ സിൽവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുസർക്കാർ ബ്രസീലിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, പരസ്യമായി ബോൾസനാരോയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ആളാണ് നെയ്മർ ജൂനിയർ.
ബോൾസനാരോയുടെ തിരരഞ്ഞടുപ്പ് ഗാനത്തിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അന്ന് നെയ്മർ ടിക് ടോക്കിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബോൾസനാരോയുടെ ബാലറ്റ് നമ്പർ ആംഗ്യത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആരാധകർ തിരിഞ്ഞു
അതുവരേയും നെയ്മർക്കെതിരെ ആരാധകർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2022 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു. ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ വികാരമായ മഞ്ഞ ജേഴ്സി പോലും ബോൾസനാരോ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു, അതിന് നെയ്മറെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തീ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ വെറുതെയിരുന്നില്ല. അവർ നെയ്മർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവന്നു. അതോടൊപ്പം, ബ്രസീലിന്റെ എവേ ജേഴ്സിയായ, നീല നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഇപ്പോഴും നെയ്മറോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.
ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ
ബ്രസീലിന്റെ മാത്രമല്ല, ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ തന്നെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളാണ് പെലെയും സോക്രട്ടീസും. ലോകകപ്പ് നേടാൻ ആയില്ലെങ്കിലും, 1982 ൽ ബ്രസീലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സോക്രട്ടീസ്. ഡോക്ടറും ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ സോക്രട്ടീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബ്രസീലിലെ ഏകാധിപത്യ, സൈനിക ഭരണകാലത്ത് അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോക്രട്ടീസ്. ജാനിധിപത്യവത്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമും ഭാഗമായി.
കളിക്കാരനായിരിക്കേ, ബ്രസീലിലെ ഏകാധിപത്യ സർക്കാരിനെ കാര്യമായി വിമർശിക്കാതെ മാറി നിന്ന ആളായിരുന്നു പെലെ. പിന്നീട് ബ്രസീലിന്റെ കായിക മന്ത്രി വരെയായി അദ്ദേഹം. അതും മധ്യ- വലതുപക്ഷ സർക്കാരിന് കീഴിൽ. ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളുമായി പൊതുവേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത പുലർത്താനായിരുന്നു പെലെ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഇത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകാധിപത്യ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരുവാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ, ആ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെലെ ചെയ്തത് എന്നാണ് വിമർശനം. എന്നാൽ,അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വംശീയ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖമായും പെലെയെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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