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Lionel Messi: 'പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ' പിറക്കുമോ? ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് മെസ്സി ഇറങ്ങുമ്പോൾ! കാത്തിരിപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം

Lionel Messi: മെസ്സിയുടെ പേരിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ഇന്ന് പിറക്കുമോ? ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിപ്പിൽ...

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:14 PM IST
Lionel Messi: 'പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ' പിറക്കുമോ? ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് മെസ്സി ഇറങ്ങുമ്പോൾ! കാത്തിരിപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം
Image Credit: Lionel Messi | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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'പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ' പിറക്കുമോ? ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് മെസ്സി ഇറങ്ങുമ്പോൾ!
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