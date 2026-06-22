Lionel Messi: 'പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ' പിറക്കുമോ? ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് മെസ്സി ഇറങ്ങുമ്പോൾ! കാത്തിരിപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് അർജന്റീന പോരിനിറങ്ങുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ മെസ്സിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയ ആണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയുടെ ഗോളുകൾ വലയിലായാൽ പുതു റെക്കോർഡുകളാണ് പിറക്കുക. അത്യപൂർവ്വമായ റെക്കോർഡുകളാണ് മെസ്സിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
അൾജീരിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയെ 3-0 ത്തിന് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ ഗോളുകളിലൂടെയാണ്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിലൊരാളെന്ന തന്റെ പദവി ഒരിക്കൽക്കൂടി അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ പ്രകടനം. അർജന്റീനയ്ക്കായുള്ള തന്റെ 200-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമായിരുന്നു അൾജീരിയയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയത്. തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക് കുറിച്ചാണ് ആ കളിയിൽ മെസ്സി തിളങ്ങിയത്.
38കാരനായ മെസ്സി തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ ഇന്ന് ഒരു ഗോൾ കൂടി മെസ്സിക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചാൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ റെക്കോർഡാണ് ഇതിഹാസ താരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോളടിച്ചാൽ തുടർച്ചയായ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടി ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ, ബ്രസീലിന്റെ ജയർസീഞ്ഞോ എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കൊപ്പം മെസ്സിയും എത്തും.
ഇന്ന് ഗോൾ നേടിയാൽ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മെസ്സി ഒന്നാമനാകും. നിലവിൽ 16 ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുമായി ജർമ്മൻ ഇതിഹാസം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പമാണ് മെസ്സി നിൽക്കുന്നത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു 'ലോങ് റേഞ്ചർ' ഗോൾ (Long-range goal) ആണ് ഇന്ന് മെസ്സി നേടുന്നതെങ്കിൽ ലോകകപ്പിൽ മറ്റൊരു ചരിത്ര റെക്കോർഡ് കൂടി താരത്തിന്റെ പേരിൽ കുറിക്കപ്പെടും. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് പിന്നെ മെസ്സിക്ക് സ്വന്തമാകും. നിലവിൽ അഞ്ച് ലോങ് റേഞ്ച് ഗോളുകളാണ് മെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.
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