/2026 ലോകകപ്പിന് ശേഷം വിരമിക്കുമോ? മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കും നീളുകയാണ്. ഈ ലോകകപ്പ് ചില ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കുമോ? ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോക ഫുട്ബോളിൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നിരവധി താരങ്ങളാണ് കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രായവും ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 2030 ലോകകപ്പിൽ ഇവർ കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു.
ഈ ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും. ഇവർക്കൊപ്പം ക്രൊയേഷ്യൻ മധ്യനിര താരം ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രൈക്കർ ഒലിവർ ഗിറൂഡും വിരമിക്കൽ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സിക്കും റൊണാൾഡോയ്ക്കും ഇത് അവസാന ലോകകപ്പാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
അതേസമയം, ഔദ്യോഗിക വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ആരൊക്കെ ദേശീയ ടീമിനോട് വിടപറയും എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ചിലരെ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അവസാനമായി കാണാനുള്ള അവസരമായേക്കാം 2026 ലോകകപ്പ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ മത്സരവും ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ വികാരഭരിതവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നതുമായ അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.
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