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2026 ലോകകപ്പിന് ശേഷം വിരമിക്കുമോ? മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡോയുടെയും അവസാന ലോകകപ്പാകുമോ എന്ന ചർച്ചകൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ശക്തമാകുകയാണ്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 21, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:10 PM IST
2026 ലോകകപ്പിന് ശേഷം വിരമിക്കുമോ? മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ
Image Credit: Photo created by ChatGPT

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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