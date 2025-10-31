English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Women's World Cup, IND vs AUS: ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ; കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 5 വിക്കറ്റിന് തോൽപിച്ചു!

Women's World Cup 2025 IND vs AUS SemiFinal: ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്താൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് ഇനി ഒരു കടമ്പ മാത്രം.  സെമിഫൈനലിൽ ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:10 AM IST
  • ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ
  • ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്താൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് ഇനി ഒരു കടമ്പ മാത്രം
  • സെമിഫൈനലിൽ ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടി ഇന്ത്യ

മുംബൈ:  വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഇനി ഒരു വിജയം മാത്രം മതി.  നവി മുംബൈയിലെ ഡോ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സെമി ഫൈനലിൽ ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് എതിരെ റെക്കോർഡ് വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.  

Also Read: കരിയറിലാദ്യം, ഏകദിന റാങ്കിംഗില്‍ ​ഗില്ലിനെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാമത്; ചരിത്രനേട്ടവുമായി രോഹിത് ശർമ

ജെമീമ റോഡ്രിഗസി യുടെ മികച്ച പ്രകടനവും ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന് ആധാരം.  ജെമീമ 134 പന്തിൽ 127 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോൾ 88 പന്തില്‍ 89 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറിന്‍റെ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും അതുപോലെ 16 പന്തില്‍ 26 റണ്‍സെടുത്ത റിച്ച ഘോഷിന്‍റെയും 17 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സെടുത്ത ദീപ്തി ശര്‍മയുടെയും ഇന്നിംഗ്സുുകളും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് തിരികൊളുത്തി. ഈ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു സ്‌മൃതി മന്ദന 24 റൺസെടുത്ത മടങ്ങിയിരുന്നു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം

വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായ 15 വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പരാജയം അറിയുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നവി മുംബൈയിൽ വച്ചുനടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

