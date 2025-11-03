English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India won Women's World Cup 2025: ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തിയത് 52 റൺസിന്

India won Women's World Cup 2025: ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തിയത് 52 റൺസിന്

India vs South Africa World Cup Final 2025: ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ ടീം ഇന്ത്യ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ആദ്യമായി ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുകയാണ്. നവി മുംബൈയിൽ നടന്ന വനിതാ ലോകകപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ കിരീടം നേടി. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:01 AM IST
  • വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആദ്യമായി മുത്തമിട്ടിരിക്കുമാകയാണ്
  • ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കന്നി കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്

India won Women's World Cup 2025: ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തിയത് 52 റൺസിന്

നവി മുംബൈ: ചരിത്ര നേട്ടം... വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആദ്യമായി മുത്തമിട്ടിരിക്കുമാകയാണ്  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കന്നി കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.

299 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 246 ന് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. രണ്ടുതവണ കലാശപ്പോരിയിൽ കാലിടറിയെങ്കിലും  ഇക്കുറി പതറാതെ പോരാടി ഇന്ത്യ കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച തുടക്കമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ ലോറ വോള്‍വാര്‍ഡിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ദീപ്തി ശര്‍മയാണ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഇന്ത്യയെ ഷെഫാലി വര്‍മ (87), ദീപ്തി ശര്‍മ (58), സ്മൃതി മന്ദാന (45), റിച്ചാ ഘോഷ് (34) എന്നിവരുടെ ഇന്നിംഗ്സുകളാണ് മികച്ച സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്.  ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. അയബോംഗ ഖാക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.  

 

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

