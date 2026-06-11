The World Cup 'Curse': ലോകകപ്പിന്റെ 'ശാപം': 60 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിയുമോ?

പണ്ട് റേഡിയോ സെറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് അവ്യക്തമായ കമന്ററിയിലൂടെ ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു തലമുറയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടത് ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ടിവി സെറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലേക്കും കളർ ടിവിയിലേക്കും മാറി. ഇപ്പോൾ വൻ സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെന്ന പോലെ ആവേശത്തോടെ ലോകകപ്പ് കാണുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോഴും, അറുപത് വർഷമായി ലോകകപ്പിന് മുകളിൽ പടർന്ന ഒരു ശാപം തീരുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ആരാധകർ. അത് ചാമ്പ്യൻമാരുടെ ശാപം എന്ന് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ വിളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
തുടർച്ചയായി രണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകൾ കളിച്ച ടീമുകൾ തൊട്ടടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ വൻ തകർച്ച നേരിടുമെന്നതാണ് ചരിത്രം. 1962-ൽ ബ്രസീലും, പിന്നീട് 2002-ൽ ഫ്രാൻസും ഇതിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ കിരീടം നേടുകയും 2022-ൽ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയോട് പൊരുതി വീഴുകയും ചെയ്ത ഫ്രാൻസ് വീണ്ടുമൊരു ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേയുള്ളൂ: കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസ് ഈ 60 വർഷത്തെ ശാപത്തെ മറികടക്കുമോ, അതോ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ?
ലോകകപ്പിന്റെ ശാപം
ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലെ അത്ഭുതമെന്നോ നിഗൂഢതയെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ടീം, അടുത്ത തവണ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ പോലും പുറത്താകുന്ന കാഴ്ച പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാല് തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇറ്റലി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പിലും യോഗ്യത പോലും നേടിയിരുന്നില്ല എന്ന കനത്ത സത്യം ആരാധകർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.
ഇറ്റലിയും ബ്രസീലും
ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ കിരീടം നേടിയ രണ്ട് ടീമുകളേ ഉള്ളു. അത് ഇറ്റലിയും ബ്രസീലും മാത്രമാണ്. 1934 ലും 1938 ലും ആയിരുന്നു ഇറ്റലി ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വിജയം ആവർത്തിച്ചത്. 1934 ൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്യയും 1938 ൽ ഹംഗറിയും ആയിരുന്നു എതിരാളികൾ. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 1950 ൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ സെമിയിൽ പോലും എത്താതെ ഇറ്റലി പുറത്തായി.
1958 ലും 1962 ലും ആയിരുന്നു പെലെയുടെ പ്രകടനമികവിൽ ബ്രസീൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾ നേടിയത്. അതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ടീമിനും ഈ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1994 ൽ കപ്പ് നേടിയ ബ്രസീൽ 1998 ൽ ഫൈനലിൽ എത്തി. 2002 ൽ വീണ്ടും കപ്പടിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ബ്രസീലിന് ഒരു കിരീട നേട്ടം സാധ്യമായിട്ടില്ല.
ഫ്രാൻസിന്റെ കഥ, ഫൈനലിസ്റ്റുകളുടേയും
1998-ൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായിരുന്ന ബ്രസീലിനെ തോൽപിച്ചായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ലോകചാമ്പ്യന്മാരായത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത, 2002-ലെ ലോകകപ്പിൽ ഒരൊറ്റ ഗോൾ പോലും അടിക്കാനാകാതെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താകാനായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ വിധി.
സമീപകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാകും. 2010-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ 2014 ൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. 2014-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന ജർമ്മനി 2018 ൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായി. ഇതിനെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളുടെ ശാപം എന്നല്ലാതെ എന്ത് വിളിക്കാനാവും?
ഫ്രാൻസിന്റെ ദൗത്യവും എംബാപ്പെ എന്ന നായകനും
ഇവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ വിധി എന്താകും എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി. 2018-ലെ വിജയത്തിനും 2022-ലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് സ്ഥാനത്തിനും ശേഷം, ഈ ശാപത്തിന്റെ നിഴൽ ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് മേലുമുണ്ടാകുമോ? ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ അതോ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെടുമോ?
എന്നാൽ ഇത്തവണ കഥ മാറിയേക്കാം എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കാരണം ഫ്രാൻസിനെ നയിക്കുന്നത് കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്ന മാസ്മരിക താരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ, മറ്റേത് ടീമിനേയും അപ്രസക്തമാക്കും വിധമുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ സ്ക്വാഡ് ഡെപ്തും.
എംബാപ്പെ വെറുമൊരു കളിക്കാരനോ ക്യാപ്റ്റനോ മാത്രമല്ല. 2022 ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേടി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ കുന്തമുനയാണ്. നായകനായി നിന്ന് കളി നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല, കളിയെ തന്റെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവമായ കരുത്തുണ്ട് എംബാപ്പെയ്ക്ക്. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ അയാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകും.
അനുഭവ സമ്പത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുതിന്ന താരങ്ങളെ ഇറക്കി പരീക്ഷിച്ച പല ടീമുകളും പലഘട്ടങ്ങളിൽ തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ഫ്രഞ്ച് ടീം അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ പൊസിഷനിലും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ യുവതാരങ്ങൾ പകരക്കാരായുണ്ട്. ഒരു താരം പരിക്കേറ്റു വീണാൽ അതിലും കരുത്തനായ മറ്റൊരുവൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും.
ചരിത്രം തിരുത്തപ്പെടുമോ?
ഫുട്ബോളിൽ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെറും പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമായി അവശേഷിക്കാറാണ് പതിവ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശാപങ്ങളും റെക്കോർഡുകളും. അതെല്ലാം വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടത്തിലൂടെ ഏത് ടീമിനും സാധിക്കും. അത് ഫ്രാൻസിന് ഇത്തവണ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.
ബെറ്റിങ് ഏജൻസികളും ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധരും ഇത്തവണ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ സ്പെയിനും ഫ്രാൻസും ആണ്. അറുപത് വർഷത്തെ ശാപം എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പട മറികടക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകർ.
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