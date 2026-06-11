Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /The World Cup Curse: ലോകകപ്പിന്റെ ശാപം: 60 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിയുമോ?

The World Cup 'Curse': ലോകകപ്പിന്റെ 'ശാപം': 60 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിയുമോ?

The World Cup 'Curse': രണ്ട് തവണ തുടർച്ചയായി ഫൈനൽ കളിച്ച ടീം, അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ തകർന്നടിയും എന്നതാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ അന്ധവിശ്വാസമെന്നോ ശാപമെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന കാര്യം. ബ്രസീൽ പക്ഷേ, ഇത് ഒരിക്കൽ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 11, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:13 AM IST
The World Cup 'Curse': ലോകകപ്പിന്റെ 'ശാപം': 60 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിയുമോ?
Image Credit: Kylian Mbappe | Image Credit : X

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം
Middle East Conflict58 min ago
2
Masappadi Case1 hr ago
3
Drug Bust1 hr ago
4
FIFA world cup 20261 hr ago
5
Nipah virus2 hrs ago