/74 -ാം മിനിട്ടിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഗോൾ മഴ; ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യം... ബോസ്നിയക്കെതിരെ സ്വിസ് തേരോട്ടം

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ സോക്കർ മഹാമഹം റെക്കോർഡുകളുടേയും പോരാട്ടങ്ങളുടേയും കൂടി വേദിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നടന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്- ബോസ്നിയ മത്സരം ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി മാറുകയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ 73 മിനിട്ട് വരെ ഇരു ടീമുകളും ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ആ മാജിക് സംഭവിച്ചത്.
74-ാം മിനിട്ടിൽ ആയിരുന്നു കളിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. സ്വിസ് നിരയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ജോഹാൻ മൻസാംബി, കളത്തിലിറങ്ങി മൂന്നാം മിനിട്ടിൽ ബോസ്നിയൻ ഗോൾ വല തുളച്ചു. അതിമനോഹരമായി ഒരു വോളിയിലൂടെ ആയിരുന്നു മൻസാംബിയുടെ മാസ്മരിക ഗോൾ. കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിവിട്ട ഗോൾ എന്നും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
മിനിട്ടുകൾക്കകം വീണ്ടും ബോസ്നിയൻ വല ചലിച്ചു. അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, പ്രതിരോധം രൂക്ഷമാക്കിയ ബോസ്നിയ്ക്ക് മറ്റൊരു തിരിച്ചടി കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്വിസ് താരം ബ്രീൽ എംബോളയെ ബോസ്നിയയുടെ ഡിഫൻഡർ തരീഖ് മുഹാരെമോവിച്ച് അക്രമണോത്സുകമായി ടാക്കിൾ ചെയ്തു. റഫറിയ്ക്ക്, മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി തരീഖിനെ കളത്തിന് പുറത്താക്കി. പത്ത് പേരുമായി പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 84-ാം മിനിട്ടിൽ റൂബൻ വർഗാസ് സ്വിസ് ലീഡ് ഉയർത്തി.
നിശ്ചിത 90 മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിലേക്ക് കളി നീങ്ങിയപ്പോൾ, ബോസ്നിയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രഹരവും ലഭിച്ചു. ജോഹാൻ മൻസാംബി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഗോളും നേടിയത്. സ്വിസ് പട 3-0 ന് മുന്നിട്ട് നിന്നു. അപ്പോഴും തിരിച്ചടിക്കാൻ വെമ്പിയായിരുന്നു ബോസ്നിയയുടെ നീക്കങ്ങൾ. 93-ാം മിനിട്ടിൽ എർമിൻ മെഹ്മിച്ച് ബോസ്നിയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി.
എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ ആക്സമികതകളുടേയും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളുടേയും ഗെയിം ആണല്ലോ. അത് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് അനുകൂലമായി റഫറി പെനാൾട്ടി വിളിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാനിറ്റ് സാക്ക, അത് അതിമോഹരമായി ബോസ്നിയൻ വലയ്ക്കുള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് 4-0 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം.
ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇതോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് നാല് പോയന്റുകളായി. ആദ്യ കളി സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിലെ മികച്ച വിജയം അവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതാണ്. ഖത്തറിനെ ഏക പക്ഷീയമായ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപിച്ച് കാനഡയും നാല് പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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