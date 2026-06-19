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74 -ാം മിനിട്ടിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഗോൾ മഴ; ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യം... ബോസ്നിയക്കെതിരെ സ്വിസ് തേരോട്ടം

Switzerland Vs Bosnia: കളിയിൽ സ്വിസ് അപ്രമാദിത്തമായിരുന്നു ആദ്യം മുതലേ പ്രകടമായിരുന്നത്. എന്നാൽ 74 മിനിട്ട് വരെ ബോസ്നിയൻ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 19, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:32 AM IST
74 -ാം മിനിട്ടിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഗോൾ മഴ; ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യം... ബോസ്നിയക്കെതിരെ സ്വിസ് തേരോട്ടം
Image Credit: Switzerland Vs Bosnia | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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