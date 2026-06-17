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Portugal Vs DR Congo: പാസ് കൂടിയാൽ ​ഗോൾ വീഴണമെന്നില്ല; സിആർ 7 ന്റെ പോർച്ചു​ഗലിനെ വിറപ്പിച്ച് കോം​ഗോ

Portugal Vs DR Congo: ആറാം മിനിട്ടിൽ പോർച്ചുഗൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, ഒന്നാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷമായിരുന്നു കോംഗോ അവരുടെ സമനില ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 18, 2026, 12:39 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:39 AM IST
Portugal Vs DR Congo: പാസ് കൂടിയാൽ ​ഗോൾ വീഴണമെന്നില്ല; സിആർ 7 ന്റെ പോർച്ചു​ഗലിനെ വിറപ്പിച്ച് കോം​ഗോ
Image Credit: Portugal Vs DR Congo | Image Created by Chat GPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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പാസ് കൂടിയാൽ ​ഗോൾ വീഴണമെന്നില്ല; സിആർ 7 ന്റെ പോർച്ചു​ഗലിനെ വിറപ്പിച്ച് കോം​ഗോ
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