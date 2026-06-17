ന്യൂയോർക്ക്: ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ പട ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രമായിരുന്നു. തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ, മെസ്സിക്കൊപ്പം റെക്കോർഡിട്ടുകൊണ്ടാണ് സിആർ സെവൻ മൈതാനത്തിലിറങ്ങിയത്. കളി തുടങ്ങി ആറാം മിനിട്ടിൽ യുവതാരം യാവോ നെവെസിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പോച്ചുഗൽ, ഡിആർ കോംഗോ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിന് നേരെ ലീഡ് നേടി ഞെട്ടിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ടത് മറ്റൊരു കളിയായിരുന്നു. മുഴുവൻ സമയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ പോർച്ചുഗലിനെ, കോംഗോ തളച്ചു.
വേഗപ്പോരിന്റെ ആശാൻമാരായ പോർച്ചുഗീസുകാർ, കളി റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റി. ചില മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും കോംഗോയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതേയില്ല. അതേ സമയം, കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായി കോംഗോ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 52 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തുന്ന ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഫുട്ബോളിന്റെ ആകസ്മികതകൾ മുഴുൻ ആവാഹിച്ച്, ഹാഫ് ടൈമിന്റെ നാല് മിനിട്ടിന് മുകളിൽ ലഭിച്ച ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അതി ഗംഭീരമായ ഒരു കോർണർ കിക്ക് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ വല കുലുക്കി. യോനെ വിസ്സെയായിരുന്നു ആ മാന്ത്രിക ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആർതർ മസൗക്കുവിന്റെ അസിസ്റ്റിലായിരുന്നു ആ ഗോൾ പിറന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കോംഗോയുടെ ആദ്യ ഗോളായിരുന്നു അത്. 52 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ വർഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയായിരുന്നു അവരുടെ മടക്കം. ഇന്ന് ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ പോയന്റ് ടേബിളിൽ സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
പാസ് കൂടിയാൽ ഗോൾ വീഴില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ ഗെയിം. ആദ്യ പകുതിയിൽ 480 പാസ്സുകളാണ് പോർച്ചുഗീസ് താരങ്ങൾ വിജയകരമായി കൈമാറിയത്. കോംഗോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വെറും 101 പാസ്സുകളായിരുന്നു. ഷോട്ടുകൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ കോംഗോ മുന്നിട്ട് നിന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ആറ് ഷോട്ടുകളാണ് കോംഗോ ഉതിർത്തത്. പോർച്ചുഗലിന്റേത് നാല് ഷോട്ടുകളും. ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് രണ്ട് ടീമുകൾക്കും രണ്ട് വീതമായിരുന്നു ആദ്യപകുതിയിൽ.
ഈ മത്സരത്തിൽ കോംഗോയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടിയുണ്ട് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി എന്ന മധ്യനിരക്കാരൻ. അമ്മ കോംഗോക്കാരിയും അച്ഛൻ ഇന്ത്യൻ വംശജനും. കോംഗോയുടെ കളി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ് സാമുവൽ മുത്തുസ്വാമി.
ഗ്രൂപ്പ് കെ യിൽ ഇനിയുള്ളത് കൊളംബിയയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനുമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന് ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി റൗണ്ട് ഓഫ് 32 വിലേക്ക് എത്താനാകുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പോച്ചുഗൽ.