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Messi Vs Mbappe: 16 ഗോളുകള്‍ക്ക് മെസ്സി എടുത്തത് 27 കളി, 15 കളിയില്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് 14 ഗോള്‍... റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ പഴങ്കഥയാകും

Lionel Messi vs Kylian Mbappe: ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് മെസ്സി സൃഷ്ടിച്ച വിസ്മയങ്ങൾ കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് സാധ്യമാകുമോ എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല. എന്നാൽ മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ റെക്കോർഡുകൾ പഴങ്കഥയാക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ, എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 17, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:21 AM IST
Messi Vs Mbappe: 16 ഗോളുകള്‍ക്ക് മെസ്സി എടുത്തത് 27 കളി, 15 കളിയില്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് 14 ഗോള്‍... റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ പഴങ്കഥയാകും
Image Credit: World Cup Top Goal Scorers | Image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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16 ഗോളുകള്‍ക്ക് മെസ്സി എടുത്തത് 27 കളി, 15 കളിയില്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് 14 ഗോള്‍...
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