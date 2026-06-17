ലയണല് മെസ്സി ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ട് വര്ഷങ്ങളായി. ഇപ്പോഴിതാ, അള്ജീരിയക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില് തന്നെ ഹാട്രിക് നേടി, ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അര്ജന്റീനയുടെ കപ്പിത്താന്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളില് ഏറ്റവും അധികം ഗോള് നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോര്ഡ് ജര്മന് ഇതിഹാസം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ്സെയ്ക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നു മെസ്സി.
2014 ല് ആയിരുന്നു ക്ലോസ്സെ ഗോള് വേട്ടയില് ആ റെക്കോര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. നാല് ലോകകപ്പ് ടൂര്ണമെന്റുകള്, 24 മത്സരങ്ങള്, ആകെ 16 ലോകകപ്പ് ഗോളുകള്... ഇതായിരുന്നു ക്ലോസ്സെയുടെ റെക്കോര്ഡ്. ആറാമത്തെ ലോകകപ്പില്, 27 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് മെസ്സി, ക്ലോസ്സെയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തിയത്. ഈ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു. റെക്കോര്ഡുകള് ഇനിയും തകര്ക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.
ഇതിനിടയില് വിട്ടുപോകാന് പാടില്ലാത്ത ഒരു താരമുണ്ട്, അത് ഫ്രാന്സിന്റെ നായകന് കിലിയന് എംബാപ്പെയാണ്. തന്റെ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് കളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോള് തന്നെ, എംബാപ്പെയുടെ ഗോളുകള് 14 തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തില് സെനഗലിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഈ റെക്കോര്ഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ഫ്രാന്സ് - സെനഗല് മത്സരം പൂര്ത്തിയാപ്പോള് മെസ്സിയ്ക്കും മുകളിലായിരുന്നു ഗോള് വേട്ടയില് എംബാപ്പെയുടെ സ്ഥാനം.
വെറും 15 കളികളില് നിന്നാണ് കിലിയന് എംബാപ്പെ എന്ന 27 കാരന് 14 ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നോര്ക്കണം. ഈ ലോകകപ്പില് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകളില് ഒന്നുകൂടിയാണ് ഫ്രാന്സ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എംബാപ്പെയുടെ ഗോള് വേട്ടയുടെ തുടക്കമായിരിക്കാം സെനഗലിനെതിരെ കണ്ടത്. 27 വയസ്സുള്ള എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുന്നില് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ലോകകപ്പുകളെങ്കിലും ബാക്കി നില്ക്കുന്നുണ്ട്. മെസ്സി സൃഷ്ടിച്ചതും, ഇനി സൃഷ്ടിക്കാന് പോകുന്നതും ആയ റെക്കോര്ഡുകള് തകര്ക്കാന് എംബാപ്പെ എന്ന ഫ്രഞ്ച് താരത്തിനല്ലാതെ മറ്റാര്ക്ക് കഴിയാന്...
ഈ പേരുകള്ക്കിടെ മറക്കരുതാത്ത മറ്റൊരു ലെജന്ഡറി ഫുട്ബോളര് കൂടിയുണ്ട്. ദി ഫിനോമിനണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ബ്രസീലിയന് സ്ട്രൈക്കര് റൊണാള്ഡോ നസാരിയോ എന്ന ആര്9. നാല് ലോകകപ്പുകളില്, 19 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 15 ഗോളുകളാണ് റൊണാള്ഡോ നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതില് രണ്ട് ലോകകപ്പുകളില് കപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് 9 ന്റെ ബ്രസീലിയന് ടീം.
എട്ട് ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുമായി ഈ ലോകകപ്പില് കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന സൂപ്പര് താരങ്ങള് വേറേയും ഉണ്ട്. പോര്ച്ചുഗല് ഫുട്ബോള് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്ഡോ അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളില്, 22 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി എട്ട് ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകകപ്പില് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. ബ്രസീലിയന് ഫുട്ബോള് മാന്ത്രികനായ നെയ്മര് ജൂനിയര് മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളില്, 13 കളികളില് നിന്നായി എട്ട് ഗോളുകള് നേടി. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാല് ഈ ലോകകപ്പില് നെയ്മര് ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല.
വെറും രണ്ട് ലോകകപ്പുകളില് നിന്ന് എട്ട് ഗോളുകള് നേടിയ മറ്റൊരു താരം കൂടിയുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്ന്. വെറും 11 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് കെയ്ന് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേയും ആദ്യമത്സരം നടക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.
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