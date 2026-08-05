ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി 'Z'

രാജ്യത്തുടനീളം ഫുട്ബോൾ കായികമേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ചുവടുവെയ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ('Z'). പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗായ 'സെരി എ' (Serie A), ഒപ്പം കപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളായ 'കോപ്പ ഇറ്റാലിയ' (Coppa Italia), 'സൂപ്പർകോപ്പ ഇറ്റാലിയാന' (Supercoppa Italiana) എന്നിവയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സീ. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മാലദ്വീപ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിക്കാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പ്രശസ്തവുമായ ലീഗുകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സീ ഈ കരാർ വഴി. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന വിപണികളിലും ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുക എന്ന കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.
എസി മിലാൻ, ഇന്റർ മിലാൻ, യുവന്റസ് തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത ക്ലബ്ബുകളുടെ തട്ടകമാണ് 'സെരി എ'. അതിന്റെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം, ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ജനപ്രീതി, ഒപ്പം ലൗതാരോ മാർട്ടിനസ്, പൗലോ ഡിബാല, മറ്റെയോ റെറ്റെഗി തുടങ്ങിയ മുൻനിര താരങ്ങളാലും ശ്രദ്ധേയമാണ് സെരി എ. ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് തത്സമയ മത്സരങ്ങൾ, ഹൈലൈറ്റുകൾ, മറ്റ് മികച്ച ഫുട്ബോൾ കണ്ടന്റുകൾ എന്നിവ 'സീ 5' (Zee 5), 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) ചാനലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
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