Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി Z

ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി 'Z'

രാജ്യത്തുടനീളം ഫുട്ബോൾ കായികമേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ചുവടുവെയ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ('Z'). പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗായ 'സെരി എ' (Serie A), ഒപ്പം കപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളായ 'കോപ്പ ഇറ്റാലിയ' (Coppa Italia), 'സൂപ്പർകോപ്പ ഇറ്റാലിയാന' (Supercoppa Italiana) എന്നിവയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സീ. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മാലദ്വീപ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സംപ്രേഷണാവകാശമാണ് സീ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:20 PM IST
ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി 'Z'
Image Credit: Z | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dubai Police: 103 വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിച യുഎഇയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറവ്
2
3
4
5