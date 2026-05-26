നാല് പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് ചാനലുകളാണ് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രേക്ഷകർക്കായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
മുംബൈ: സ്പോർട്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് രംഗവും പിടിച്ചടക്കാൻ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ('Z'). ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കായിക പ്രേമികൾക്കായി 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനലുകൾ.
വിനോദങ്ങളുമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തിയിരുന്ന സീ ഇനി മുതൽ സ്പോർട്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. തത്സമയ കായിക മത്സരങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള താല്പര്യം കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയെന്നതാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
നാല് പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് ചാനലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിന്ദിയിൽ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1' (Unite8 Sports 1), 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി' (Unite8 Sports 1 HD) എന്നിവയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2' (Unite8 Sports 2), 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി' (Unite8 Sports 2 HD) എന്നിവയുമാണ് കായിക പ്രേമികൾക്കായി കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ.
പ്രേക്ഷകരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന താല്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഫുട്ബോൾ, കബഡി, ക്രിക്കറ്റ്, ബാഡ്മിന്റൺ, ഗുസ്തി, ബോക്സിംഗ്, കോംബാറ്റ് സ്പോർട്സ് (Combat sports) തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളൊക്കെയും ഈ ചാനലുകൾ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ചാനലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അപേക്ഷകൾ കമ്പനി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
കമ്പനിയുടെ മറാഠി സിനിമാ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഭാവേഷ് ജനാവ്ലേക്കർ തന്നെയാകും 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' ചാനലുകളുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചക്കാർ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഭാവേഷ് ജനാവ്ലേക്കർ പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതും അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ വേരുകളുള്ളതുമായ കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കാഴ്ചക്കാരുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്പോർട്സ് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാല് ചാനലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ സ്പോർട്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കണ്ടന്റുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മൂല്യവത്തായ ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഭാവേഷ് പറഞ്ഞു.
2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷനിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗിലൂടെയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുമായി (FIFA) ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
