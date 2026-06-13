ജൂലൈ മാസത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ ടി20 പരമ്പര യുണൈറ്റഡ്8 സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സ്പോർട്സ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ZEE എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (ZEEL) ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സംപ്രേക്ഷണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കരാർ പ്രകാരം 2026 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയും സിംബാബ്വെയും തമ്മിലുള്ള ടി20 ഇന്റർനാഷണൽ (T20I) പരമ്പര തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും.
കമ്പനി സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കമ്പനി അതിന്റെ സ്പോർട്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ILT20 പോലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളുമായും FIFA വേൾഡ് കപ്പ് 2026 പോലുള്ള പ്രധാന ആഗോള സ്പോർട്സ് ഇവന്റുകളുമായും ZEE ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ പരമ്പര Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD എന്നിവയിൽ ഹിന്ദി കമന്ററിയോടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററിയോടെയുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം Unite8 സ്പോർട്സ് 2, Unite8 സ്പോർട്സ് 2 HD എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ സംപ്രേക്ഷണം സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റിന് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ കോടിക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഈ അവസരത്തിൽ ZEE എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ (Unite8 Sports) ബാവേഷ് ജനാവ്ലേക്കർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്വെ പര്യടനം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തിലാണ് എന്നാണ്. മാത്രമല്ല പ്രീമിയം ആഗോള കായിക വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുൻനിര പ്ലാറ്റ്ഫോമായി Unite8 Sports നെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈവിധ്യമാർന്ന സ്പോർട്സ് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ശക്തമായ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഏറ്റെടുക്കലെന്നും ബാവേഷ് ജനാവ്ലേക്കർ പറഞ്ഞു. വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവേശകരവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ സ്പോർട്സ് ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നത് കമ്പനി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റുമായുള്ള ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.