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ഫുട്‌ബോളിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റും; ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കി ZEE

ജൂലൈയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-സിംബാബ്‌വെ ടി20 പരമ്പര യുണൈറ്റഡ്8 സ്‌പോർട്‌സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിനുള്ള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സംപ്രേക്ഷണ അവകാശം നേടിക്കൊണ്ട് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (ZEEL) കായിക ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:09 PM IST
ഫുട്‌ബോളിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റും; ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കി ZEE
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അവകാശം സ്വന്തമ
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