ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ ചിറകിലേറ്റാൻ 'Z'; 'സീ 5' ന്റെ ഓരോ വരിക്കാരനും ഇതിൽ പങ്കാളി!!!

മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകാൻ സീ ഗ്രൂപ്പ്. 2026 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയ സീ എന്റർടെൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് 2034 വരെ ഫിഫയുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2034 ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ, വനിത ടീമുകൾ യോഗ്യത നേടും വിധം രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോളിനെ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സീ യുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിനായി, സീ 5 ആപ്പിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുകയുടെ 15 ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ വിനോദവ്യവസായ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനമാണ് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (‘Z’). വിനോദ മേഖലയിൽ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുപോരുന്ന സീ, ഇനി കായിക മേഖലയിലേക്കും തങ്ങളുടെ സംഭാവന വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നതുപോലെ ഫുട്ബോളിലേക്കും കടക്കുകയാണ് ‘Z’.
ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും ഫുട്പ്രബോൾ പ്രതിഭകളായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബൂട്ടുകളും മൈതാനവും ഒരുക്കുന്ന, അവരെ ലോകവേദിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കായിക സ്വപ്നത്തിന് പിറകിലാണ് സീ. അതും ഇന്ത്യക്കാർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് കാണുന്ന സീ 5 ആപ്പിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെ! മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സീ5 ന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക്, രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വികസനത്തിന്റെ പങ്കാളികളാകാൻ കൂടി അവസരമൊരുക്കുകയാണ്.
രാജ്യം മുഴുവൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശം എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അടുത്ത തലമുറ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി ‘Z’ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, സീ 5ന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ 15 ശതമാനം ഉപയോഗിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള യുവപ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനും, അവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശീലനം നൽകാനും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കും. സാധാരണക്കാരായ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ പിന്തുണയോടെ വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഫിഫയുമായി (FIFA) 2034 വരെയുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 'Z' ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ്- 2034-ഓടെ വിവിധ പ്രായങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകളെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ എത്തിക്കുക!
"ഇന്ത്യയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകൾക്ക് ലോകവേദിയിൽ തിളങ്ങാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ, ഓരോ ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്." - സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ പുനിത് ഗോയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.
നഗര, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് താഴേത്തട്ടിൽ നിന്ന് (Grassroots) തന്നെ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളുമായും പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിനെ ഒരു കരിയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് അവസരമൊരുക്കും. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, യുവാക്കളിൽ അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്താൻ ഫുട്ബോളിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി 'Z' പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു,
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