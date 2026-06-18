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ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ ചിറകിലേറ്റാൻ 'Z'; 'സീ 5' ന്റെ ഓരോ വരിക്കാരനും ഇതിൽ പങ്കാളി!!!

Zee Entertainment Enterprises Ltd: രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ ഭൂമിക വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ദൌത്യമാണ് Z ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 18, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:58 PM IST
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ ചിറകിലേറ്റാൻ 'Z'; 'സീ 5' ന്റെ ഓരോ വരിക്കാരനും ഇതിൽ പങ്കാളി!!!
Image Credit: Image Credit: Zee News

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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