English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Technology
  • Instagram Data Breach: ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ലൊക്കേഷനും നമ്പറുമടക്കം ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

Instagram Data Breach: ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ലൊക്കേഷനും നമ്പറുമടക്കം ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

ലൊക്കേഷനും ഫോൺ നമ്പരുമടക്കം ചോർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:55 PM IST
  • വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്.
  • മാൽവെയർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് വീഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്.

Read Also

  1. Tantri Kandararu Rajeevaru: ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Trending Photos

Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today
Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
7
Double Rajayoga 2026
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
Instagram Data Breach: ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ലൊക്കേഷനും നമ്പറുമടക്കം ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 1.75 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായാണ് വിവരം. ലൊക്കേഷൻ, ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നത്. വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്. മാൽവെയർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് വീഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

InstagramData Breachഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡാറ്റാ ചോർച്ച

Trending News