ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 1.75 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായാണ് വിവരം. ലൊക്കേഷൻ, ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നത്. വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്. മാൽവെയർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് വീഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്.
