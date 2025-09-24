Aadhaar Card: ആധാർ കാർഡ് ഇനി വാട്സാപ്പിൽ ലഭ്യം ; ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ആധാർ ആക്സിസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയാണ്. പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ആധാർ നേരിട്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ സവിശേഷത ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ആപ്പുകളോ വെബ്സൈറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആധാർ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി MyGov ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് ചാറ്റ്ബോട്ട് വഴിയാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത്.
മുൻപ് ഡിജിലോക്കർ, യുഐഡിഎഐ പോർട്ടൽ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി മാത്രമാണ് ആധാർ കാർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത്.
സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ആധാർ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
1: നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകളിൽ MyGov ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് നമ്പർ (+91-9013151515) ചേർക്കുക.
2: വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ "ഹായ്" അല്ലെങ്കിൽ "നമസ്തേ" അയയ്ക്കുക.
3 : ചാറ്റ്ബോട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഡിജിലോക്കർ സേവനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4: നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച് 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.
5: നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിൽ OTP പരിശോധിക്കുക, തുടർന്ന് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി നൽകുക.
6: പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ നേരിട്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ആധാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
