Zoho Ulaa Browser: ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് എതിരാളി; അരട്ടായിക്ക് ശേഷം, സോഹോ ഉല ബ്രൗസർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒന്നാമൻ

ഗൂഗിൾ ക്രോമിനെ പിന്തള്ളി ആപ്പ് സ്റ്റോർ ചാർട്ടുകളിൽ സോഹോ വെബ് ബ്രൗസറായ ഉല ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഗൂഗിൾ ക്രോം, ആപ്പിൾ സഫാരി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഭീമൻമാരെ പിന്തള്ളിയാണ് ഉലയുടെ ഈ വിജയം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:50 PM IST
Zoho Ulaa Browser: ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് എതിരാളി; അരട്ടായിക്ക് ശേഷം, സോഹോ ഉല ബ്രൗസർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒന്നാമൻ

ഗൂഗിൾ ക്രോമിനെ പിന്തള്ളി ആപ്പ് സ്റ്റോർ ചാർട്ടുകളിൽ സോഹോ വെബ് ബ്രൗസറായ ഉല ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഗൂഗിൾ ക്രോം, ആപ്പിൾ സഫാരി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഭീമൻമാരെ പിന്തള്ളിയാണ് ഉലയുടെ ഈ വിജയം. സോഹോയുടെ അരാട്ട അടുത്തിടെ വാട്ട്സപ്പിനെ പിന്തള്ളി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ്  അടുത്ത നേട്ടം. 

ഉല ബ്രൗസറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ്, വിൻഡോസ്, മാക്ഒഎസ്, ലിനക്സ് എന്നിവയിൽ  ഉലാ ബ്രൗസർ ലഭ്യമാണ്. ഉലാ സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ വഴി, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ബുക്ക്മാർക്കുകൾ ചെയ്യാനും, പാസ്‌വേഡ് സംരക്ഷിക്കാനും, ഹിസ്റ്ററി ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതിനായി സോഹോ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഉലാ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച്, പാസ്‌വേഡ്, ബുക്ക്‌മാർക്ക്, സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി,ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബ്രൗസിംഗ് ഡാറ്റ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 
ഉലയിലെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ആഡ് ബ്ലോക്കർ ട്രാക്കർമാരെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും, പോപ്പ്-അപ്പുകൾ, വഞ്ചനാപരമായ പരസ്യങ്ങൾ, ഫിംഗർപ്രിൻ്റിഗ്, മാൽവെയർ എന്നിവ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉലയുടെ മറ്റൊരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ ടൂൾ ആണ് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്‌ചർ. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ മുഴുവൻ പേജിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിചിതമായ ആഡ്-ഓണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവർ നൽകുന്നു.

