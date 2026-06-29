/Apple price hike: ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് 70,000 രൂപ, ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ പ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി!

ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരാധകരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. മാക്, ഐപാഡ്, ആപ്പിൾ ടിവി, ഹോംപോഡ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയാണ് കൂട്ടിയത്.
എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് മൂലം മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ചിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഇതാണ് വില വർധനവിന് കാരണം.
ഉയർന്ന ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് മുമ്പ് കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസമായി ഐഫോൺ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മാക് അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടിവരും.
ഉൽപ്പന്നത്തെ ആശ്രയിച്ച്, വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. ചില പ്രീമിയം മോഡലിന് 70,000 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
14 ഇഞ്ച് എം5 പ്രോ ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ 2,49,900 രൂപയ്ക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് 2,99,900 രൂപയായി. മാക്ബുക്ക് എയർ, മാക് മിനി, ഐമാക്, മാക് സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവയുടെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചു.
ഐപാഡ് നിരയെയും വില വർധനവ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപാഡ് എയർ, ഐപാഡ് പ്രോ എന്നിവയുടെ വില ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. 13 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് എയറിന്റെ ബേസ് മോഡലിന് പഴയ വില 84,900 രൂപയായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ന് 1,19,900 രൂപയായി.
ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഹോംപോഡ്, ഹോംപോഡ് മിനി, ആപ്പിൾ ടിവി മോഡലുകൾക്കും ഗണ്യമായ വിലവർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ വില ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. നിലവിൽ ഐഫോൺ വാങ്ങുന്നവരെ വില വർധനവ് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വിലവർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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