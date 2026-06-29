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Apple price hike: ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് 70,000 രൂപ, ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ പ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി!

Apple Mac Book Air: ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വിലവർധനവ്. മാക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ്. നിലവിൽ ഐഫോണിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 29, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:00 PM IST
Apple price hike: ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് 70,000 രൂപ, ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ പ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി!
Image Credit: Apple | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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