/iPhone 18 Pro Launch: ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഉടൻ എത്തും; ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം!

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഉടൻ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഫോണിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ഐഫോണിന്റെ ലുക്കിനായിരിക്കില്ല മറിച്ച് പെർഫോമൻസ്, കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ്, മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാമറ എന്നിവയ്ക്കാകും ആപ്പിൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ വാർഷിക ലോഞ്ച് സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബർ 8 അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 9 തീയതികളിലാണ് നടത്തുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രോ മോഡലുകളുടെയും പ്രോ അല്ലാത്ത മോഡലുകളുടെയും ലോഞ്ച് ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടായി അവതരിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e, അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ എയർ എന്നിവ 2027ന്റെ തുടക്കത്തിലാകും കമ്പനി പുറത്തിറക്കുക.
വില ഇനിയും കൂടുമോ?
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഐഫോണിന്റെ വില ഈ വർഷം ഉയരും. പുതിയ പ്രോസസ്സർ (2nm chip), മികച്ച ക്യാമറ, വലിയ ബാറ്ററി, വിലകൂടിയ മെമ്മറി എന്നിവയാണ് ഫോണിന്റെ വില കൂട്ടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. നിലവിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ (iPhone 18 Pro) മോഡലിന്റെ വില ഏകദേശം 1,39,900 രൂപ മുതലും, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് (iPhone 18 Pro Max) മോഡലിന്റെ വില ഏകദേശം 1,54,900 രൂപ മുതലും ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡിസൈനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഫ്ലാറ്റ്-എഡ്ജ് ഡിസൈനിലും ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ ലേഔട്ടിലും തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. അതുപോലെ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. നിലവിലുള്ള പ്രോ മോഡലുകളിൽ കാണുന്ന ടു-ടോൺ രൂപം കുറച്ചുകൊണ്ട്, ബാക്ക് പാനലിന് കൂടുതൽ വ്യക്തവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഫിനിഷിംഗ് ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന്റെ വലുപ്പം അല്പം കൂടിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം, വലിയ ബാറ്ററികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇടമൊരുക്കുന്നതിനുമായി ഫോണുകൾക്ക് അല്പം കനം കൂടിയേക്കാം. ലൈനപ്പിലേക്ക് പുതിയൊരു 'ഡാർക്ക് ചെറി' (Dark Cherry) നിറം കൂടി ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, സിൽവർ, ഡാർക്ക് ഗ്രേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഡിസ്പ്ലേ, പ്രകടനം, ബാറ്ററി
ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ 6.3 ഇഞ്ച് പാനലും, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുമായി മുൻപത്തെ അതേ ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പങ്ങൾ തന്നെ ആപ്പിൾ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഫേസ് ഐഡി (Face ID) ഘടകങ്ങളിൽ ചിലത് ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് അടിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്റെ (Dynamic Island) വലുപ്പം കുറയ്ക്കാനായി കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അണ്ടർ-ഡിസ്പ്ലേ ഫേസ് ഐഡി (under-display Face ID) സാങ്കേതികവിദ്യ ഒടുവിൽ ഈ വർഷം അരങ്ങേറിയേക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്.
കൂടാതെ, ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ LTPO+OLED പാനലിലേക്ക് മാറിയേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ബാറ്ററി ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. TSMC-യുടെ 2nm പ്രൊസസ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ A20 പ്രോ ചിപ്പായിരിക്കും (A20 Pro chip) ഫോണുകൾക്ക് കരുത്ത് പകരുകയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ 5,391mAh-നും 5,567mAh-നും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലർ 5,500mAh ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ സിം (Physical SIM) ഉള്ളതാണോ അതോ ഇ-സിം (eSIM) മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റികൾ നൽകുന്ന കാര്യവും ആപ്പിളിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വലിയ ബാറ്ററി വരുന്നതോടെ ഫോണിന്റെ ഭാരം അല്പം കൂടിയേക്കും. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് ഏകദേശം 240 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും.
ക്യാമറയും കണക്റ്റിവിറ്റിയും
ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ ട്രിപ്പിൾ 48MP റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് പിന്നിലെ ഹാർഡ്വെയറിന് നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മെയിൻ ക്യാമറയിൽ ഒരു വേരിയബിൾ-അപ്പേർച്ചർ ലെൻസ് (variable-aperture lens) ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് (depth of field) മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും അതോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ള ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, പുതിയ സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഇമേജ് സെൻസർ (stacked image sensor), ഈ ലൈനപ്പിലെ മിക്ക മോഡലുകളിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത 24MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയിലേക്കും സംശയങ്ങൾ വിരൾ ചൂണ്ടുന്നു. കപ്പാസിറ്റീവ്, പ്രഷർ അധിഷ്ഠിത കൺട്രോളുകളുടെ ഒരു മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പൂർണ്ണമായും പ്രഷർ-സെൻസിറ്റീവ് (pressure-sensitive) ആക്കിക്കൊണ്ട് ആപ്പിൾ അത് റീഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കാം. കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, വേഗതയേറിയ ഇന്റർനെറ്റും മികച്ച പവർ കാര്യക്ഷമതയും നൽകുന്നതിനായി ഐഫോൺ 18 പ്രോ ലൈനപ്പിൽ ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത തലമുറ C2 മോഡം (C2 modem) ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസ് ഫോണുകൾ ഐഒഎസ് 27 (iOS 27) ഒപ്പമായിരിക്കും വിപണിയിലെത്തുക ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിരിയെ (Siri) ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും കൂടാതെ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് (Apple Intelligence) മികച്ച രീതിയിലാക്കും.
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