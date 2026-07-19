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iPhone 18 Pro Launch: ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഉടൻ എത്തും; ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം!

ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്റെ വലുപ്പം കുറയും, കൂടെ പുതിയ 'ഡാർക്ക് ചെറി' നിറവും. ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ ഡിസൈൻ സൂചനകൾ പുറത്ത്

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:52 PM IST
iPhone 18 Pro Launch: ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഉടൻ എത്തും; ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം!
Image Credit: iPhone | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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