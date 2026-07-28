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iPad Mini: ഐപാഡ് മിനിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ആപ്പിൾ; OLED ഡിസ്‌പ്ലേയും വേഗതയേറിയ പ്രൊസസറും വരുന്നു...

ടെക് ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു പ്രഖ്യാപനവുമായി ആപ്പിൾ വീണ്ടും രംഗത്ത്. വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ ഐപാഡ് മിനി അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ഒരുങ്ങുന്നു...

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:59 PM IST
iPad Mini: ഐപാഡ് മിനിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ആപ്പിൾ; OLED ഡിസ്‌പ്ലേയും വേഗതയേറിയ പ്രൊസസറും വരുന്നു...
Image Credit: iPad mini | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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