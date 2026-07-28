ഐപാഡ് മിനിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിൾ. പുതിയ OLED ഡിസ്പ്ലേയും വേഗതയേറിയ പ്രോസസറും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയായിരിക്കും ഐപി റേറ്റിംഗ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐപാഡ്. കൂടാതെ മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഐപാഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻഡായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ഐപാഡ്
ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക വാട്ടർ-റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഐപാഡുകൾ ലഭ്യമല്ല. പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയോടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. വെള്ളം അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ടെക് ഭീമൻ ടാബ്ലെറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഐപാഡിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റും.
വരുന്നത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ
പരമ്പരാഗത സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുകൾക്ക് പകരം, വരാനിരിക്കുന്ന ഐപാഡ് മിനി അതിന്റെ ബോഡിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ആപ്പിൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഉപകരണത്തിലേക്ക് വെള്ളവും പൊടിയും കയറാതെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതുപോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ആപ്പിൾ വർഷങ്ങളായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ യാതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക വലുത്
വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിന് പുറമെ, അടുത്ത ഐപാഡ് മിനി എൽസിഡി (LCD) പാനലിൽ നിന്ന് ഒഎൽഇഡി (OLED) ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് മാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കറുപ്പ് നിറവും, മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റും, ഐപാഡിന് ഊർജ്ജക്ഷമതയും നൽകും. പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആപ്പിൾ പുതിയൊരു ചിപ്സെറ്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ഐപാഡ് മിനിയിലുള്ള A17 പ്രോ ചിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന A19 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പുകളാണ്.
ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും!
ഐഫോൺ 18 സീരിസിന് ശേഷം ഒക്ടോബറിലാകും പുതിയ ഐപാഡ് മിനി ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കുക. ഡിസ്പ്ലേ, പ്രൊസസർ, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ, പോർട്ടബിൾ ടാബ്ലെറ്റുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഐപാഡ് മിനിയെ ജനപ്രിയമാക്കിയ കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈൻ കമ്പനി നിലനിർത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനി ഐപാഡ് മിനിയെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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