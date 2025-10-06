BSNL new VoWiFi Service: ടെലികോം വമ്പൻമാരെ വെല്ലാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ; പുതിയ വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ) കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ (VoWiFi) സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു. സെല്ലുലാർ കവറേജ് ഇല്ലാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈ-ഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ വോയ്സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സേവനം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു.
ഇതോടെ, സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ കൊമ്പ് കൊമ്പ്കോർക്കാൻ തയാറായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മൊബൈൽ സിഗ്നലുകൾ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും, വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമായ വോയ്സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ പുതിയ സേവനംകൊണ്ട് ആകുന്നു.
സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ ഉപയോഗിക്കിന്നുതനായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സജീവ ഇ-സിം ആവശ്യമാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വൈ-ഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഉപകരണം കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഫോണിൽ ചെയ്യുക. അധിക ചാർജുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈ-ഫൈ വഴി കോളുകൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
