English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL new VoWiFi Service: ടെലികോം വമ്പൻമാരെ വെല്ലാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ; പുതിയ വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വോയ്‌സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ (VoWiFi) സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു. ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുമായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ കൊമ്പ് കൊമ്പ്കോർക്കാൻ തയാറായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:03 PM IST
  • സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുമായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ കൊമ്പ് കൊമ്പ്കോർക്കാൻ തയാറായി.
  • സെല്ലുലാർ കവറേജ് ഇല്ലാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.

Read Also

  1. ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള COVID സന്ദേശം നിർത്തലാക്കി BSNL...

Trending Photos

Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
9
Shani Gochar
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
6
Throat pain
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BSNL new VoWiFi Service: ടെലികോം വമ്പൻമാരെ വെല്ലാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ; പുതിയ വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ​​ലിമിറ്റഡ് (ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ) കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വോയ്‌സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ (VoWiFi) സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു. സെല്ലുലാർ കവറേജ് ഇല്ലാതെ  ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സേവനം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു. 
ഇതോടെ, സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുമായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ കൊമ്പ് കൊമ്പ്കോർക്കാൻ തയാറായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
മൊബൈൽ സിഗ്നലുകൾ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും, വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമായ വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ  പുതിയ സേവനംകൊണ്ട് ആകുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

വോയ്‌സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ ഉപയോഗിക്കിന്നുതനായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സജീവ ഇ-സിം ആവശ്യമാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ഹോം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ഉപകരണം കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കണം. കൂടാതെ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ഫോണിൽ ചെയ്യുക. അധിക ചാർജുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈ-ഫൈ വഴി കോളുകൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

BSNLVoWiFi ServiceTelecom Operator

Trending News