/Independece Day 2026: 1 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാൻ; 412 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി, കിടിലൻ ഓഫറുമായി BSNL

80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ബിഎസ്എൻഎൽ (BSNL) 'ഫ്രീഡം 2.0' (Freedom 2.0) സ്കീമിന് താഴെയുള്ള പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ 1 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ ബിഎസ്എൻഎൽ സിം കാർഡുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല 1 ജിബി ഡാറ്റ, 24 ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റിഡ് വോയ്സ് കോൾ, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനിലും, മറ്റ് വാർഷിക ഫോൺ റിച്ചാർജ് പ്ലാനുകളിലും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1 രൂപയ്ക്ക് സിം
സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഉയർന്ന റീചാർജ് നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ഈ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫ്രീഡം പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനാണ് 1 രൂപയ്ക്കുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ സിം കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ റീചാർജ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ഇത് വഴി 24 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിൽ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. 1 ജിബി ഡാറ്റ, 24 ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റിഡ് വോയ്സ് കോൾ, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗകര്യം എന്നിവയാണ് ലഭിക്കുക. ഒരു രൂപയുടെ സിം സൗകര്യം സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക.
365 ദിവസം അല്ല 412 ദിവസം!
ബിഎസ്എൻഎൽ വാർഷിക റീച്ചാർജ് പ്ലാനുകൾ സാധാരണ 365 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 47 ദിവസം അധികമായി ലഭിക്കും. അതായത് 2,399 രൂപയുടെ വാർഷിക റീചാർജ് പ്ലാനിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി മൊബൈൽ സേവനം ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഓഫറിന്റെ കാലാവധിയും സെപ്റ്റംബർ 12 വരെയാണ്.
മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി BSNL-ന്റെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭാരത് ഫൈബർ സേവനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഹിമാചൽ പോലുള്ള ഒരു മലയോര സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത്, ഭാരത് ഫൈബർ സേവനം നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രധാനമാണ്.
നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫ്രീഡം 2.0 കീഴിലുള്ള 1 രൂപയ്ക്ക് സിമ്മും ആദ്യ ഫ്രീ റീച്ചാർച്ച് ഓപ്ഷനും ലഭിക്കില്ല. കൂടുതൽ ആളുകളെ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളാക്കാനാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ശ്രമം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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