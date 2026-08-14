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Independece Day 2026: 1 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാൻ; 412 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി, കിടിലൻ ഓഫറുമായി BSNL

സ്വാതന്ത്രദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ബിഎസ്എൻഎൽ 'ഫ്രീഡം 2.0' പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Edited ByAjitha Kumari
Published: Aug 14, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:47 PM IST
Independece Day 2026: 1 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാൻ; 412 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി, കിടിലൻ ഓഫറുമായി BSNL
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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