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BSNL Satellite Phone: ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ വില 1.35 ലക്ഷം! പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സുരക്ഷ!

BSNL Satellite Phone Price: 1.35 ലക്ഷത്തിന്റെ ഈ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും എഐയുമില്ല. പക്ഷേ മൊബൈൽ ടവർ ഇല്ലാത്ത കാട്ടിലും കടലിലും റേഞ്ച് കിട്ടും!

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:02 PM IST
BSNL Satellite Phone: ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ വില 1.35 ലക്ഷം! പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സുരക്ഷ!
Image Credit: Phone | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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