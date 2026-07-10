/BSNL Satellite Phone: ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ വില 1.35 ലക്ഷം! പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സുരക്ഷ!

ഏതാണ്ട് 1.35 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു ഫോൺ. സാധാരണയായി ഇത്രയും ഉയർന്ന വിലയുള്ള ഫോണിൽ നിന്ന് ക്യാമറയും നിർമ്മിതിയും ഉൾപ്പെടെ ഡിസൈനിലുമുള്ള മികവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൊബൈൽ ടവർ പോലുമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫോണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? സാധാരണ കാണുന്ന വിലകൂടിയ ഫോണുകളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ബിഎസ്എൻഎൽ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ്.
ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ
സെല്ലുലാർ ടവറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഉപഗ്രഹ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ കവറേജ് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വോയ്സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
പ്രതിരോധം (Defence), കപ്പൽ ഗതാഗതം (Maritime Operations), ദുരന്ത നിവാരണം (Disaster Management), ഖനനം (Mining), സാഹസിക യാത്രകൾ (Adventure travel), വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തടസമില്ലാത്ത ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലൂടെ സാധിക്കും.
സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങാമോ?
ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് പോലെ രണ്ട് ക്ലിക്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് കർശനമായ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ബിഎസ്എൻഎൽ 2018 മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗ്ലോബൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ സർവീസ് (GSPS) നൽകുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ഉപഭോക്താക്കൾ നിശ്ചിത വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ (DoT) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം, കാലയളവ്, ഉപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം.
ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ നേരിട്ട് കമ്പനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസിലോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണിന്റെ വില കൂടുതലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിന്റെ ലക്ഷ്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതേസമയം, പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ചില വിദേശ വിപണികളിൽ പരിമിതമായ സാറ്റലൈറ്റ് മെസ്സേജിംഗ് ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭൂരിഭാഗം ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചും, സ്മാർട്ട്ഫോണിന് പകരമാകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫോണിനായി 1.3 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളെ പതിവായി സാധാരണ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനെക്കാളും മികച്ചതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ.
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