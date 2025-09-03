ChatGPT Down: ചാറ്റ്ജിപിടി പണിമുടക്കിയോ? തകരാറിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ചാറ്റ്ജിപിടി തകരാറിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചാറ്റ്ബോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനോടകം 439 പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്. എന്നാല് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഓപൺഎഐ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചില ഉപയോക്താക്കൾ സേവനം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തവണ ഈ തകരാർ ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന്മുമ്പും ചാറ്റ്ജിപിടി നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരി 23-ന്, സ്പെയിൻ, അർജന്റീന, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ആഗോള ആക്സസ് പരാജയം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ബാധിച്ചു. 2024 ഡിസംബർ 26-നും സമാനമായ ഒരു തകരാർ എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. 2025 ഫെബ്രുവരി 5ന് മറ്റൊരു വലിയ തടസ്സം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 22,000-ത്തിലധികം പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്.
