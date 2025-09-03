English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ChatGPT Down: ചാറ്റ്ജിപിടി പണിമുടക്കിയോ? തകരാറിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ChatGPT Down: ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഓപൺഎഐ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:48 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
  • ഇതിനോടകം 439 പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്.
  • ഇത്തവണ ഈ തകരാർ ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mahayuti
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
6
Astrology
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
ChatGPT Down: ചാറ്റ്ജിപിടി പണിമുടക്കിയോ? തകരാറിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ചാറ്റ്ജിപിടി തകരാറിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചാറ്റ്ബോട്ട് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനോടകം 439 പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്. എന്നാല്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഓപൺഎഐ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.  ചില ഉപയോക്താക്കൾ സേവനം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ വെബ്‌സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തവണ ഈ തകരാർ ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിന്മുമ്പും ചാറ്റ്ജിപിടി നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരി 23-ന്, സ്പെയിൻ, അർജന്റീന, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ആഗോള ആക്‌സസ് പരാജയം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ബാധിച്ചു. 2024 ഡിസംബർ 26-നും സമാനമായ ഒരു തകരാർ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. 2025 ഫെബ്രുവരി 5ന് മറ്റൊരു വലിയ തടസ്സം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 22,000-ത്തിലധികം പരാതികളാണ് ഉയർന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

ChatGPTAI ChatbotOpen AIServer Downtechnical Error

Trending News