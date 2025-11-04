ChatGPT Go ഇനി സൗജന്യം; നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം എന്നറിയാം

ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ ഓഫർ, ഇനി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ, പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം. സാധാരണയായി പ്രതിമാസം ₹ 399 (പ്രതിവർഷം ₹ 4,788) ചിലവാകുന്ന ഈ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ പണമടയ്ക്കാതെ തന്നെ നവംബർ 4 മുതൽ സജീവമാക്കാം.
ChatGPT Goയുടെ സവിശേഷകൾ
ജിപിടി-5 മോഡലാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ യിൽ ഉള്ളത്. വിപുലീകൃത സന്ദേശ പരിധികൾ, ഇമേജ് ജനറേഷൻ, ഫയൽ വിശകലനം, നൂതന ഡാറ്റ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
സൗജന്യ ChatGPT എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം
-ChatGPT വെബ്സൈറ്റ്,അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് തുറക്കുക.
-നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
-നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് “Upgrade your plan” തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
-ChatGPT Go ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .
-ആക്ടിവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഓൺ-സ്ക്രീൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ChatGPT Go പ്ലാൻ തൽക്ഷണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും.
ChatGPT Go-യുടെ പരിമിതികൾ
-സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എപിഐ ആക്സസ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
-ജിപിടി-4ഒ, ജിപിടി-4 ടർബോ പോലുള്ള പഴയ എഐ മോഡലുകൾ ലഭ്യമല്ല.
- ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തേർഡ്,പാർട്ടി കണക്ടറുകളിലേക്കോ ഓപ്പൺഎഐയുടെ വീഡിയോ,ജനറേഷൻ ടൂളായ സോറയിലേക്കോ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
-രണ്ട് സവിശേഷതകളും പ്ലസ്, പ്രോ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
