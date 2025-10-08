Anthropic first office in India: ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും, ബെംഗളൂരുവിൽ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കും

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി പങ്കാളിത്തം തേടുന്നതിനും ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോദി ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും.2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓഫീസ് തുറക്കുമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
"ഇന്ത്യയിലെ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" എന്ന് അമോദി തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ എതിരാളിയായ ഓപ്പൺഎഐ ഇന്ത്യയിൽ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപണി എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ ക്ലൌഡ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ആന്ത്രോപിക് കുറച്ചുകാലമായി റിലയൻസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
