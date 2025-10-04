E-Commerce Platforms: അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു; ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്ത് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്ത കാര്യ മന്ത്രാലയം

കാഷ്-ഓൺ-ഡെലിവറിക്ക് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി എടുത്ത് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്ത കാര്യ മന്ത്രാലയം. നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകിയ പരാതികളെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രഹളാദ് ജോഷി അറിയിച്ചു. തൻ്റെ എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വളർന്നുവരുന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നടപടി. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും" എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The Department of Consumer Affairs has received complaints against e-commerce platforms charging extra for Cash-on-Delivery, a practice classified as a dark pattern that misleads and exploits consumers.
A detailed investigation has been initiated and steps are being taken to… https://t.co/gEf5WClXJX
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 3, 2025
ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, സൊമാറ്റോ,സ്വിഗ്ഗി, സെപ്റ്റോ തുടങ്ങിയ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
