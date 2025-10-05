Grokipedia by Elon Musk: വിക്കിപീഡിയയെ വെല്ലാൻ മസ്ക്കിൻ്റെ ഗ്രോക്കിപീഡിയ, പ്രാരംഭ ബീറ്റ വെർഷൻ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങും

ഇലോൺ മസ്ക്കിൻ്റെ എക്സ്എഐ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗ്രോക്കിപീഡിയടുടെ പ്രാരംഭ ബീറ്റ വെർഷൻ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.വിക്കിപീഡിയെ പക്ഷപാതങ്ങളെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മസ്ക് ഗ്രോക്കിപീഡിയ ഇറക്കുന്നത്. മസ്ക് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. എക്സിലെ മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവ് ഗ്രോക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എളുപ്പത്തിൽ ആക്സിസ് നൽകുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വിജ്ഞാന ശേഖരമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്.
Version 0.1 early beta of Grokipedia will be published in 2 weeks https://t.co/M6VrGv8zp5
— Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025
ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ സവിശേഷതകൾ
പരിധികളൊന്നുമില്ലാത്ത, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കൃത്യവുമായ അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമായിരിക്കും ഗ്രോക്കിപീഡിയ. ഫാക്ട് ചെക്കിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. അർദ്ധസത്യങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാകും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുക. ഒക്ടോബർ 19 ന് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ബീറ്റാ വെർഷൻ പുറത്തിറക്കും.
