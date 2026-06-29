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iPhone Launch Anniversary: ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസം; ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷം, ഐഫോണിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

ടെക് ലോകത്തിൻറെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ജൂൺ 29 അറിയപ്പെടുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:20 PM IST
iPhone Launch Anniversary: ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസം; ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷം, ഐഫോണിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം
Image Credit: iPhone | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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iPhone Launch Anniversary: ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസം; ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷം, ഐഫോണിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം
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