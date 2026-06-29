/iPhone Launch Anniversary: ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസം; ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷം, ഐഫോണിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

ജൂൺ 29, ടെക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസമാണിന്ന്. ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയതിന്റെ വാർഷികം. 2007വ ജൂൺ 29നാണ് ആപ്പിൾ ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കുന്നത്. കേവലം 3.5 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 2 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറ, പരമാവധി 8 ജിബി സ്റ്റോറേജുമായാണ് ഈ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഫോൺ വിപണിയിലേക്കെത്തുന്നത്. ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നായി ഐഫോൺ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഐഫോണിന്റെ കടന്നുവരവോട് കൂടി മാറിമറിഞ്ഞത് ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരവും മൊബൈൽ വ്യവസായവും ആപ്പിൾ എന്ന ആഗോള കമ്പനിയുടെ ബിസിനസിനുമൊക്കെയാണ്. ഐഫോണിന്റെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ ഇന്ന് വിപയിൽ ലഭ്യമാണ്.
2007-ലെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ടെക് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായം ആയതെങ്ങനെ?
ബ്ലാക്ക്ബെറി, നോക്കിയ പോലുള്ള ഫോണുകളിലേത് പോലെ ഫിസിക്കൽ കീബോർഡുകളും സ്റ്റൈലസ് പേനകൾക്കുമൊക്കെ പകരമായാണ് മൾട്ടി ടച്ച് സ്ക്രീനുമായി ഐഫോൺ വിപണിയിലേക്കെത്തുന്നത്. മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഐഫോൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിപ്ലവകരമായ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള ഐപോഡ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ആയിട്ടാണ് ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഐഫോണിന് പിന്നാലെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ കൂടി വന്നത് മൊബൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു കളഞ്ഞു. ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആപ്പുകളും ഗെയിമുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി. ഒരു പുതിയ 'ആപ്പ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ'യ്ക്ക് തന്നെ ഇത് തുടക്കമിട്ടു. ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളിലും മറ്റും മാത്രമായി പൂർണ്ണമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഫോണിൽ വേഗത്തിൽ കാണാൻ ഐഫോണിലെ 'സഫാരി' ബ്രൗസറിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും മൊബൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇത് കാരണമായി.
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