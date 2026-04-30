Foldable Smartphone Protection Tips: വേണം പ്രത്യേക കരുതൽ; ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ ആയുസ്സ് കൂട്ടാൻ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം...

ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:57 PM IST
2019ൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോൾഡ് പുറത്തിറക്കിയതോടെയാണ് ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ കാലം തുടങ്ങിയത്. അന്ന് മുതൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് ജനപ്രീതി വളരെ കൂടുതലാണ്. അവയുടെ ഫീച്ചറുകളും ഡിസൈനും എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രത്യേക രൂപകല്പന കാരണം, സാധാരണ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ഫോണുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യമം. എങ്കിൽ മാത്രമെ ഇവ ദീർഘകാലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ ആയുസ് കൂട്ടാനുള്ള ടിപ്സ് നോക്കാം...

1. ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീൻ സാധാരണ ഫോണുകളേക്കാൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതിനാൽ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ അമിത ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഫോൺ കേടാകാൻ കാരണമാകും.

2. ഹിഞ്ചിനുള്ളിൽ പൊടിയും മണലും കയറാതെ നോക്കണം. ഇത് ഫോൺ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ഫോണുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

3. ഒറിജിനൽ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് എപ്പോഴും ഉപയോ​ഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കമ്പനി നൽകുന്ന സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റർ നീക്കം ചെയ്യരുത്.

4. ഫോൽഡബിൾ ഫോണുകൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലും നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈർപ്പം ഹിഞ്ചിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.

5. ഇവയിലെ സ്‌ക്രീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേർത്ത ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായതിനാൽ നഖം കൊണ്ടോ കടുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ അമർത്തരുത്.

6. കഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോൺ വെക്കുന്നത് ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ പശ ഇളകാൻ കാരണമാകും. ഫോൺ മടക്കുന്നതിന് മുൻപായി സ്‌ക്രീനിനുള്ളിൽ നാണയങ്ങളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

