/AI at Work: ജോലി തരാനും കളയാനും ഇനി AI, നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്

എല്ലാ മേഖലയിലും ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പ്രവേശിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ തെഴിൽ നിയമനം മുതൽ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും എന്തിന് പിരിച്ചുവിടലുകൾ വരെ നടത്താൻ ഇന്ന് കമ്പനികൾ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മുൻപ് റിക്രൂട്ടർമാർ മണിക്കൂറുകളോളം നൂറുകളാക്കിന് ബയോഡാറ്റകൾ പരിശിധിച്ചശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഒരാളെ ജോലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ജോലി എഐ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. AI ആദ്യം ബിയോഡാറ്റകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ, യോഗ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപരിചയം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. കൂടാതെ ഒരു നിശ്ചിത തസ്തികയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം അനുയോജ്യരാണെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഫൈലുകളെ തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ, ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയും കമ്പനികൾ എഐ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ടെത്തും.
ചില കമ്പനികൾ എഐ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഭിമുഖം നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മറുപടികൾ വിലയിരുത്താൻ റിക്രൂട്ടർമാരെ സഹായിക്കാനും എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം വിദഗ്ദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കണം എഐ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന് എഐ പകരമാകരുത്.
നിയമനം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി അയാളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ്. എഐ ഈ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ, പ്രോജക്റ്റ് ബോർഡുകൾ, CRM-കൾ തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ടൂളുകളിൽ നിന്ന് എഐ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മികവ് വിലയിരുത്തും. ഇത് മാനേജർക്ക് നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള പ്രകടനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ (KPIs) ജീവനക്കാർ എത്രത്തോളം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഐ നിരീക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു എന്നതടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എഐ മനസ്സിലാക്കും. ഇത് ഒരു ലഘുവിവരണമാക്കി മാനേജർക്ക് കൈമാറും. ഇത് മാത്രമല്ല ജീവനക്കാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും എഐ സഹായിക്കും.
എല്ലാവർക്കും പൊതുവായ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് പകരം, ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്ന് എഐ കണ്ടെത്തുന്നു. തുടർന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും എഐ നിർദ്ദേശിക്കും.
ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഘടന, ചിലവുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ ആകെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കമ്പനികൾ 'വർക്ക്ഫോഴ്സ് അനലിറ്റിക്സ്' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഒരേ ജോലികൾ പലയിടത്തായി ആവർത്തിക്കുന്നത് (role redundancy) കണ്ടെത്താനും എഐക്ക് കഴിയും. ബിസിനസ്സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോ തസ്തികകളോ ഒരേ ജോലി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, കമ്പനികൾ 'സിമുലേഷനുകൾ' (scenario modelling) വഴി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, പുനഃസംഘടന നടത്തിയാൽ അത് സാമ്പത്തികമായും പ്രവർത്തനപരമായും എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്തും.
പക്ഷെ ഒരാൾ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവരുടെ റോൾ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതുവരെ, ഒരാളുടെ ജോലി ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും AI ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ എഐക്കൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മേൽനോട്ടവും പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ. കാരണം മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളും വിവേചനബുദ്ധിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വലിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു യന്ത്രത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
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