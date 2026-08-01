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AI at Work: ജോലി തരാനും കളയാനും ഇനി AI, നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്

ബയോഡാറ്റ പരിശോധന മുതൽ പിരിച്ചുവിടൽ വരെ നടത്താൻ ഇന്ന് കമ്പനികൾ ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗിക്കുന്നു

Written ByAjitha KumariEdited ByAjitha Kumari
Published: Aug 01, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:52 PM IST
AI at Work: ജോലി തരാനും കളയാനും ഇനി AI, നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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