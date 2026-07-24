Google Verification: അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ 'സെൽഫി വീഡിയോ'; പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ

ഗൂഗിളിൽ ഇനി സെൽഫി വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ടുകൾ ലോക്കാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും.
ഗൂഗിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോകളും, മെയിലുകളും, ഫയലുകളും മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുപോലെ ആക്സസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന രീതിയും പ്രധാനമാണ്. പാസ്കീകൾ (Passkeys), റിക്കവറി കോൺടാക്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള സൈൻ-ഇൻ, റിക്കവറി മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ പുതിയ ഫീച്ചറും ഇനി മുതൽ ലഭ്യമാകും.
സെൽഫി വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാം?
ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ സെറ്റിംഗ്സ് തുറന്ന് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
സെൽഫി വീഡിയോ സൈൻ-ഇൻ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ക്യാമറ നോക്കി സ്ക്രീനിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
മുഖത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകൾ പകർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
സെൽഫി വീഡിയോ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക.
പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ പുതിയ വീഡിയോ മുൻപ് സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോയുമായി ഗൂഗിൾ ഒത്തുനോക്കും. നിലവിലുള്ള സൈൻ-ഇൻ രീതികൾ മാറ്റാനല്ല, മറിച്ച് അക്കൗണ്ട് റിക്കവറിക്ക് ഒരു അധിക മാർഗ്ഗം നൽകാനാണ് ഈ ഫീച്ചറെന്നാണ് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സുരക്ഷ
ഗൂഗിൾ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വ്യാജ ചിത്രങ്ങളോ എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോകളോ വഴി കടന്നുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഗൂഗിൾ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താക്കളോട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് ലളിതമായ ചില ചലനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. നിങ്ങൾ മുൻപ് നൽകിയിട്ടുള്ള സെൽഫി വീഡിയോയും പുതിയ റെക്കോർഡിംഗും തമ്മിൽ ഗൂഗിൾ ഒത്തുനോക്കും. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി തന്നെയാണെന്നും വ്യാജ ചിത്രമോ വീഡിയോയോ അല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.
സ്വകാര്യത
സെൽഫി വീഡിയോകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് വഴി ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
എന്തിനാണ് ഈ ഫീച്ചർ?
പുതിയ സൈൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. എഐ വിഡീയോകളും ഫോട്ടോകളും കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കം. വെറുതെ മുഖം ഒത്തുനോക്കുന്നതിന് പകരം വ്യക്തി നേരിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.
പാസ്വേഡുകൾക്ക് പകരം ബയോമെട്രിക് രീതികൾ കമ്പനികൾ കൂട്ടമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മുഖത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അവർ വലിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. സെൽഫി വീഡിയോ ലോഗിൻ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്.
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