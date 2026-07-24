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Google Verification: അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ 'സെൽഫി വീഡിയോ'; പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ

Google selfie video verification: വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യാം. പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:15 PM IST
Google Verification: അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ 'സെൽഫി വീഡിയോ'; പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ
Image Credit: Google | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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