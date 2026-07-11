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Instagram Reach Tips: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീച്ച് കൂട്ടണോ? ഈ 5 തെറ്റുകൾ ഇനി ചെയ്യതാൽ പണി പാളും!

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് റീച്ചാകാൻ നിങ്ങളും ഈ മണ്ടത്തരമാണോ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ റീച്ച് കുറയും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:59 PM IST
Instagram Reach Tips: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീച്ച് കൂട്ടണോ? ഈ 5 തെറ്റുകൾ ഇനി ചെയ്യതാൽ പണി പാളും!
Image Credit: instagram | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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