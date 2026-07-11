/Instagram Reach Tips: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീച്ച് കൂട്ടണോ? ഈ 5 തെറ്റുകൾ ഇനി ചെയ്യതാൽ പണി പാളും!

സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിന് റീച്ച് ലഭിക്കാൻ പലരും പല മാർഗങ്ങൾ തേടാറുണ്ട്. ക്രിയേറ്റർമാരും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാരും പല രീതികളാണ് ഇതിനായി കണ്ടെത്തി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതികൾ ഇനി പിന്തുടർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടിമുടി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളും കമ്പനി ആവർത്തിച്ചു നൽകുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളും പ്രകാരം, അക്കൗണ്ട് റീച്ചിന് ചെയ്യുന്ന പൊടികൈകൾ, റീച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന പോസ്റ്റിന്റെ പ്രകടനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതെന്തൊക്കായാണെന്ന് അറിയുമോ? ക്രിയേറ്റർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം...
1. കൂടുതൽ ഹാഷ്ടാഗുകൾ = കൂടുതൽ റീച്ച്
കുറെ വർഷമായി ആളുകൾക്കിടയിലെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരുപാട് ഹാഷ്ടാഗുകൾ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റെത്തുമെന്ന്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇങ്ങനെയല്ല പോസ്റ്റുകൾ വൈറലാക്കുന്നത്. ഹാഷ്ടാഗുകൾ നൽകിയാൽ പോസ്റ്റിനെ തരംതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് സഹായിക്കുകയെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റിനെ എത്തിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വൈറലാക്കാൻ കാപ്ഷനിൽ ശരിയായ കീവേഡുകൾ നൽകുക, ഒറിജിനൽ കണ്ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, കാഴ്ചക്കാരുടെ കമന്റുകൾ നേടുക എന്നിവയാണ് പ്രധാനം.
2. എല്ലാ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം
മിക്ക ഉള്ളടക സൃഷ്ടാക്കളും ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശവുമാണ്, അക്കൗണ്ട് സജീവമാകാൻ എല്ലാ ദിവസവം പോസ്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്നാൽ എണ്ണത്തേക്കാൾ പ്രധാനം കൃത്യതയ്ക്കാണെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പലതവണ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകൾ ദിവസവും ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ വട്ടം മികച്ച കണ്ടെന്റുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിലവാരമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റീച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
3. ഡിലീറ്റും റീപോസ്റ്റും ആവശ്യമാണോ?
നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നു, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വ്യൂസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരുകാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇത്തരം രീതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ പിഴവ് വരുത്താതെ മികച്ച കണ്ടെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തുടർച്ചയായി കണ്ടെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റീച്ച് കൂട്ടാനല്ല സഹായിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാണ്.
4. വൈറലാകാൻ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ആവശ്യമാണോ?
വിലകൂടിയ ക്യാമറകളും വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലാകൂ എന്നാെരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. വൈറലായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പല റീലുകളും പരിശോധിച്ചാൽ അവയെല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദവുമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. കാണുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതും, ഉപകാരപ്രദമായതും, ഒറിജിനലുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ക്യാമറയെതാണെന്ന് നോക്കിയല്ല.
5. റീച്ച് കുറയാൻ കാരണം 'ഷാഡോബാൻ'?
റീച്ച് കുറയുമ്പോൾ പല ക്രിയേറ്റർമാരും ഉടൻ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് 'ഷാഡോബാൻ' എന്നാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ലംഘിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷെ റീച്ച് കുറയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ, കടുത്ത മത്സരം കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ആകാം. 'ഷാഡോബാൻ' എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ 'Account Status' പരിശോധിച്ചാൽ പോളിസി ലംഘനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ടെന്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
ഉള്ളടക്ക സൃഷ്ടാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കുറുക്കുവഴിക്കായി പഴയ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.
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