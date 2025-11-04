English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Technology
  • Jeevan Pramaan: പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം...അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Jeevan Pramaan: പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം...അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Jeevan Pramaan, Digital Life Certificate for Pensioners: ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇനി പെൻഷൻകാർ ബാങ്കിലും, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും വരി നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടാ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഇനി ഓൺലൈനായി ലഭിക്കും.     

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:39 PM IST
  • ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്.
  • പെൻഷൻകാർക്ക് നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
  • 80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം.
  • ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല.

Jeevan Pramaan: പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം...അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇനി പെൻഷൻകാർ ബാങ്കിലും, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും വരി നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടാ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഇനി ഓൺലൈനായി ലഭിക്കും. 

ജീവൻ പ്രമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ബയോമെട്രിക് പ്രാപ്തമാക്കിയ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്.  ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. വഞ്ചനയും ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതിന്, പെൻഷൻ തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസികൾ (പിഡിഎകൾ) ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പെൻഷൻകാർക്ക് നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. 80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം. ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്ന്  നിർബന്ധമില്ല.

ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രേഖകൾ

  • ആധാർ നമ്പർ
  • മൊബൈൽ നമ്പർ
  • പെൻഷൻ പേയ്‌മെന്റ് ഓർഡർ (പിപിഒ) നമ്പർ
  • പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
  • ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ
  • ഐറിസ് സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാൻ പോലുള്ള  ബയോമെട്രിക്സും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ ഹാജരാക്കുന്നതിനോ ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ പോകേണ്ടതില്ല. പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസിക്ക് രേഖ  ലഭ്യമാകാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്.

  • ബയോമെട്രിക് ഉപകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ ലാപ്‌ടോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച്, ജീവൻ പ്രമാന്റെയോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയോ സർക്കാർ പോർട്ടൽ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് ( jeevanpramaan.gov.in.)
  • ശേഷം  'Get a Certificate' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം അനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
  • ശേഷം, ആധാർ, പിപിഒ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  • ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ നൽകുക (വിരലടയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഐറിസ് സ്കാൻ ചെയ്യുക).
  • പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഭാഗമായി സൂക്ഷിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ,

  • UMANG ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തുറക്കുക. കേന്ദ്ര, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണിത്.
  • 'ജീവൻ പ്രമാൻ' തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ആധാർ, പിപിഒ നമ്പർ പോലുള്ളവ) പൂരിപ്പിച്ച് ബയോമെട്രിക് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
  • അപ്പോൾ, ആപ്പ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സൂക്ഷിക്കും .

ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ അറിയാം

നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രമാൻ ഐഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും .

ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ നില പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

 

