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Instagram: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് പുതിയ രൂപം; 'r' അക്ഷരത്തിന് ട്രോളുകൾ!

Instagram Logo Redesign: 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാറ്റം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വേർഡ്മാർക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:22 PM IST
Instagram: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് പുതിയ രൂപം; 'r' അക്ഷരത്തിന് ട്രോളുകൾ!
Image Credit: Instagram | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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