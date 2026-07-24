Apple iPhone: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ വരാൻ പോകുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നത് അടുത്ത വർഷം എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഐഫോൺ 20 കുറിച്ചാണ്. ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വെയ്ബോയിൽ (DCS) നിന്നുള്ള ടിപ്സ്റ്റർ ലീക്ക് പറയുന്നത് പ്രകാരം, അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അടുത്ത ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഐഫോണിനായി കമ്പനി വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു. പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ 7 ഇഞ്ചോളം വരും.
ചൈനീസ് ടിപ്സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ 6.96 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയായി വിപണനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പുതിയ പാനലിന് നിലവിലെ പ്രോ മാക്സ് (Pro Max) മോഡലിന് സമാനമായ ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ (Aspect ratio) ഉണ്ടെന്നും ലീക്ക് ആയ വിവരങ്ങളിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏത് ഐഫോണാണിലാണ് ഒടുവിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പുറത്ത് വരുന്നത് നിലവിൽ താൽക്കാലിക വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം ഒരു ഉൽപ്പന്നം അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആപ്പിൾ നിരവധി പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.
ഐഫോൺ 16 പ്രോ സീരിസിലൂടെ പ്രീമിയം ഫോണുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ വലുപ്പം ആപ്പിൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രോ മോഡലുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേ 6.1 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് 6.3 ഇഞ്ചാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രോ മാക്സിന്റെ 6.7ൽ നിന്ന് 6.9 ആക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമായത് നേർത്ത ബെസലുകളും (bezels) അല്പം വലിയ ബോഡിയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ 6.96 ഇഞ്ച് പാനലുമായി ആപ്പിൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഐഫോണിൽ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇത്.
അടുത്ത വർഷം ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികമാണ്. ഈ നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ആപ്പിൾ ഒരു പ്രധാന പുനർരൂപകൽപ്പന ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരികുകൾ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന (edge-to-edge) ഡിസ്പ്ലേയും കർവ്ഡ് ഗ്ലാസുമുള്ള (curved glass) ഒരു ഐഫോണിനായി ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സമീപകാലത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറയുന്നത്.
ആപ്പിൾ പുതിയ ഫോണിന് എന്ത് പേരിടുമെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇത് പ്രോ ലൈനപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ്. അതേസമയം മറ്റുചിലർ കമ്പനി സാധാരണ നമ്പറിംഗ് ഒഴിവാക്കി വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഐഫോൺ 20 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല
ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫോണുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സും 6.3 ഇഞ്ചിന്റെയും 6.9 ഇഞ്ചിന്റെയും ഡിസ്പ്ല വലുപ്പത്തിലാണ് എത്തുക. അതായത് നിലവിലുള്ളതിവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ല. അതിനാൽ തന്നെ അടുത്ത വർഷം മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ ഫോൺ എത്തുക.
എപ്പോഴത്തെയും പോലെ, നിരവധി പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആപ്പിൾ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കൂ. ആപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്തിമ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം.
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