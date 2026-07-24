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iPhone 20 Design: ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ആപ്പിൾ! ഐഫോൺ 20 വരുന്നു

iPhone 20th birthday: ആപ്പിളിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിന് വൻ പുനർരൂപകൽപ്പനയോ? ഡിസ്‌പ്ലേ വലുപ്പം 7 ഇഞ്ചാകുമോ? ഐഫോൺ 20 നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്തെല്ലാം?

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:52 PM IST
iPhone 20 Design: ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ആപ്പിൾ! ഐഫോൺ 20 വരുന്നു
Image Credit: I phone | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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