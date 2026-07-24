Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /iPhone 17 Series: വിൽപ്പനയിൽ ആപ്പിളിന് പുതിയ റെക്കോർഡ്; ഇന്ത്യൻ വിപണി ഭരിച്ച് ഐഫോൺ 17 സീരീസ്

iPhone 17 Series: വിൽപ്പനയിൽ ആപ്പിളിന് പുതിയ റെക്കോർഡ്; ഇന്ത്യൻ വിപണി ഭരിച്ച് ഐഫോൺ 17 സീരീസ്

സി.എം.ആർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ ഷിപ്പ്‌മെന്റിൽ 44% വിഹിതവുമായി ഐഫോൺ 17 മുന്നിൽ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 24, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:29 PM IST
iPhone 17 Series: വിൽപ്പനയിൽ ആപ്പിളിന് പുതിയ റെക്കോർഡ്; ഇന്ത്യൻ വിപണി ഭരിച്ച് ഐഫോൺ 17 സീരീസ്
Image Credit: iphone | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
iPhone 17 Series: വിൽപ്പനയിൽ ആപ്പിളിന് പുതിയ റെക്കോർഡ്; ഇന്ത്യൻ വിപണി ഭരിച്ച് ഐഫോൺ 17 സീരീസ്
iPhone 17 series21 min ago
2
Abu Dhabi44 min ago
3
CJP Protest2 hrs ago
4
CJP12:00 PM IST
5
iPhone 2011:22 AM IST