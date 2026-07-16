/IRCTC Ticket Booking: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ; ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും ലളിതമായും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഐ.ആർ.സി.ടി.സി പുതിയ ബീറ്റാ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പ്രധാനമായും നാല് പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അനാവശ്യ കാപ്ചകൾ (captchas), പോപ്പ്-അപ്പുകൾ, ഗ്രാഫിക്സുകൾ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലില്ല.
രണ്ടാമതായി, യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യത ഒരൊറ്റ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമതായി, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള ചെക്ക്-ഔട്ട് സൗകര്യം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ മുൻകൂട്ടി സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാനാകും എന്നതിനാൽ അടുത്ത തവണ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.
https://www.irctc.co.in/eticket/ എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. നിലവിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോംപേജിലും ഇതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ലളിതമായ ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ (feedback) പങ്കുവെക്കാൻ മന്ത്രാലയം ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2002-ൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ഐ.ആർ.സി.ടി.സി വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിലവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 14.5 ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചും മുൻപ് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പുതിയ ബീറ്റാ പതിപ്പിലൂടെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് വരുംകാലങ്ങളിൽ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ റെയിൽവേയെ സഹായിക്കും.
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