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IRCTC Ticket Booking: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ; ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

IRCTC new website: പ്രധാനമായും നാല് പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:01 PM IST
IRCTC Ticket Booking: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ; ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
Image Credit: IRCTC | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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