New rules from october 1: ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സാമ്പത്തിക ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിയമ മാറ്റം; ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ എന്നീ മേഖലകളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അറിയാം

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 01:22 PM IST
  • ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ.
  • ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.
  • സാമ്പത്തിക ഡിജിറ്റൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരും.
  • ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ യുപിഐ പേയ്‌മെൻ്റ് നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും.

ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റ്, പെൻഷൻ, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രധാന മേഖലകളിൽ നിയമ മാറ്റം സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ, ദൈനംദിന ചെലവുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന നിയമ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് നിരോധനവും പുതിയ നിയമ നിർവ്വഹണവും
ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിയമപ്രകാരം, പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും, ചൂതാട്ട ആപ്പുകളും, വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും നിരോധിക്കപ്പെടും. ഇ-സ്‌പോർട്‌സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളും നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കും. എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികളും റെഗുലേറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷകൾ ബാധകമാകും.

2. ലോക്കർ നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു നിരവധി ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വായ്പാദാതാക്കൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ സേവന നിരക്കുകളും ഉപഭോക്തൃ മാനദണ്ഡങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. കൂടാതെ, സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഒക്ടോബർ 1 നകം അവരുടെ ബാങ്ക് ലോക്കർ കരാറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ജിഎസ്ടി ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് പരിധി പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ ബിസിനസുകൾ മാറ്റം നേരിടേണ്ടിവരും. പുതിയ വിറ്റുവരവ് സ്ലാബിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമം ബാധകമാണ്.

3. എൻപിഎസ് പെൻഷൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിതര വരിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പെൻഷൻ കോർപ്പസിൻ്റ 100% വരെ ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഏജൻസികളിലുടനീളം പെർമനൻ്റ് റിട്ടയർമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പ്രകാരം ഒന്നിലധികം സ്കീമുകൾ നിലനിർത്താൻ വരിക്കാർക്ക് കഴിയും. അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പുതിയ ഏകീകൃത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറാനോ എൻപ്എസ് ലേക്ക് മടങ്ങാനോ 2025 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. യുപിഐ ഇടപാട് നിയമങ്ങൾ
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ യുപിഐ പേയ്‌മെൻ്റ് നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പിയർ-ടു-പിയർ "കളക്ട് റിക്വസ്റ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "പൂൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ" ഫീച്ചർ നിർത്തലാക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി യുപിഐ ആപ്പുകളിൽ പണം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല, നേരിട്ടുള്ള പുഷ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

4. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗും ആധാറും
ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഐആർസിടിസിയും തയാറാകുന്ന. ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് വേഗത്തിലുള്ള ബുക്കിംഗ് ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗണനാ ടിക്കറ്റ് അലോട്ട്‌മെൻ്റ് എന്നിവ ലഭിച്ചേക്കാം. 

5. ഗാർഹിക ആവശ്യം
സാമ്പത്തിക ഡിജിറ്റൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരും. നിർബന്ധിത വർദ്ധനവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പതിവ് പ്രതിമാസ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബറിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ വിലകൾ പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം. ഒക്ടോബർ 1 ന് ശേഷം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതിയ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ അനുവാദമില്ല. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പരിമിതമായ വിപുലീകരണ ഓപ്ഷനുകളോടെ തുടരാം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള റോഡ് സുരക്ഷാ പിഴകളും, ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

october 1 rule changenew rules from october 1 2025online gaming rulesrail ticket rulesinterest rate updates

