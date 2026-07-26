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iPhone Battery Health: ഐഫോൺ വിൽക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? നല്ല വില കിട്ടാൻ ബാറ്ററി മാറണോ? വിശദമായി അറിയാം...

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിലെ ഐഫോൺ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് പങ്കുണ്ടോ? 80% ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ വില കിട്ടില്ലെ?

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:07 PM IST
iPhone Battery Health: ഐഫോൺ വിൽക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? നല്ല വില കിട്ടാൻ ബാറ്ററി മാറണോ? വിശദമായി അറിയാം...
Image Credit: iPhone Battery | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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