/iPhone Battery Health: ഐഫോൺ വിൽക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? നല്ല വില കിട്ടാൻ ബാറ്ററി മാറണോ? വിശദമായി അറിയാം...

ഐഫോൺ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച വില അതിന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി മികച്ചതായിരിക്കണം. ഓഫറുകൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും മുൻപ് തന്നെ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവരും ട്രേഡ്-ഇൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഐഫോൺ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് പരിശോധിക്കാറണ്ട്. ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് 80 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകും. തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ബാറ്ററി ഫോണിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും ബാറ്ററി ലൈഫിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും.
ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വേണോ?
80 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതായി ആപ്പിൾ കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ലൈഫ്, അടിക്കടിയുള്ള ചാർജിംഗ് തുടങ്ങിയവ സംഭവിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ഓഫായിപ്പോകുന്നത് തടയാൻ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഫീച്ചറുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ മാനദണ്ഡമായി വയ്ക്കുന്നത് 80ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ബാറ്ററി ഹെൽത്താണ്. 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഉള്ള ഫോണുകൾ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കുമെന്നും അതിൽ താഴെയുള്ളവയ്ക്ക് ബാറ്ററി മാറേണ്ടി വരുമെന്നും പറയുന്നു.
എത്ര വിലവരെ കുറയും?
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ വിപണിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 80 ശതമാനത്തിന് താഴെ ബാറ്ററി ഹെൽത്തുള്ള ഒരു ഐഫോണിന്, നല്ല ബാറ്ററി ഹെൽത്തുള്ള സമാന ഫോണിനേക്കാൾ 10% മുതൽ 25% വരെ വില കുറഞ്ഞേക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, 85 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ബാറ്ററി ഹെൽത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐഫോണിന് വിപണിയിൽ 25,000 രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ, ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് 80 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള അതേ മോഡലിന് 19,000 രൂപ മുതൽ 22,000 രൂപ വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഫോണിന്റെ മോഡൽ, അതിന്റെ അവസ്ഥ, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി, വിപണിയിലെ നിലവിലെ ആവശ്യകത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വില തീരുമാനിക്കുന്നത്. പുതിയ മോഡൽ ഫോണുകൾക്ക് പൊതുവെ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത്.
ബാറ്ററി ഹെൽത്ത്
ദുർബലമായ ബാറ്ററി, ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സിനെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ബാറ്ററി മാറുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തുക ഇതിനായി നൽകേണ്ടി വരും. ഈ വില കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഐഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ വില പേശുകയുള്ളൂ. ഫോൺ എത്ര പുതിയതായാലും ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് മോശമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വിലയിലും കുറവ് വരും.
വിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാറ്ററി മാറണോ?
ഫോണിന്റെ പഴക്കത്തെയും വിപണി മൂല്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം ബാറ്ററി മാറേണ്ടത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ബാറ്ററി മാറ്റിവെക്കുന്നത് നല്ല വില ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഐഫോൺ 12, ഐഫോൺ 13, ഐഫോൺ 14, ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 16 തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ മോഡലുകളിൽ. ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിലവിലെ ഐഫോൺ വിൽക്കുന്നതിനോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ മുൻപായി ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വിപണിവിലയിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വരുത്തുക.
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