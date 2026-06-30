Japan AI Police: പ്രണയ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ജപ്പാന്റെ പുതിയ എഐ പൊലീസ് 'ഐക്കോ'

എഐ പോലീസ് ചീഫിനെ രംഗത്തിറക്കി ജപ്പാൻ. ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക പ്രവിശ്യാ പൊലീസാണ് 'ഐക്കോ'(Aiko) എന്ന പേരിൽ എഐയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പോലീസുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ജപ്പാനിലെ റെക്കോർഡ് തട്ടിപ്പുകൾ തുരത്താനാണ് ഐക്കോയുടെ രംഗപ്രവേശനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം തട്ടിപ്പിലൂടെ ഇരകൾക്ക് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (16,000 കോടി) രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾ, പ്രണയ തട്ടിപ്പ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ജപ്പാനിൽ വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. തട്ടിപ്പ് പ്രായമായ പൗരന്മാരെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒസാക്കയിലെ ഇരകളിൽ പകുതിയോളം 65 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്.
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഐക്കോയെ നിയമിച്ചത്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലൂടെയാണ് ഐക്കോയെത്തുന്നത്. 'എഐ'എന്ന വാക്കും 'കോ' എന്ന ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീകളുടെ പേരുകളുടെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് 'ഐക്കോ' എന്ന പേര് എഐ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് നൽകിയത്.
കഗാവ സർവകലാശാലയിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായ തോഷിനോരി ഹിരാനോയാണ് ഐക്കോയുടെ സ്രഷ്ടാവ്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഐക്കോയുടെ പിറവി. ഐക്കോയുടെ ആദ്യ വീഡിയോ 'ചീഫ് ഐക്കോസ് ക്രൈം പ്രിവൻഷൻ ക്ലാസ്' എന്ന വീഡിയോയാണ്.
ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെയോ മെസേജുകളിലൂടെയോ ആപ്പുകളിലൂടെയോ ഒരിക്കലും ഐഡികളോ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകളോ അയക്കില്ലെന്നും, കൂടാതെ ഇതുവഴി പണമോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്നും ഐക്കോ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ജപ്പാനിലെ തട്ടിപ്പ് ഹാക്കിംഗിൽ നിന്ന് മാറി മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിലാണ് നിലവിൽ ഇരകളെ സമീപിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികൾ ആദ്യമേ ഇരകളുടെ വിശ്വാസം നേടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ക്രമേണ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കും. പലപ്പോഴും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായോ, നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളായോ, പ്രണയം നടിച്ചോ തട്ടിപ്പുകാർ രംഗത്തെത്തും.
ചെറിയ തുകയിൽ തുടങ്ങി കാലക്രമേണ വലിയ തുകകൾ ആവശ്യപ്പെടും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോസ്റ്ററുകളായിട്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഇത്തരം സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനും വേണ്ടിയാണ് വിഡിയോ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് എഐ സഹായം തേടിയത്.
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