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Japan AI Police: പ്രണയ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ജപ്പാന്റെ പുതിയ എഐ പൊലീസ് 'ഐക്കോ'

Japan AI Police Technology: ജപ്പാനിൽ വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തട്ടിപ്പിലൂടെ ഇരകൾക്ക് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നഷ്ടമായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:23 PM IST
Japan AI Police: പ്രണയ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ജപ്പാന്റെ പുതിയ എഐ പൊലീസ് 'ഐക്കോ'
Image Credit: Japan | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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