സൗജന്യ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ ഓഫർ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലേക്കും വിപുലീകരിച്ച് ജിയോ; ഓഫർ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നറിയൂ...

ഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ടെക്ക് ഭീമനായ ഗൂഗിളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുമായി ജിയോ. ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ 18 മാസത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും സൗജന്യം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൗജന്യ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 18 മുതൽ 15 വരെയുള്ള പ്രായക്കാർക്കായിരുന്നു ഓഫർ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 25 വയ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം.
സൗജന്യ എഐ സബ്സ്ക്രിഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത 5G പ്ലാനുള്ള ഒരു സജീവ ജിയോ സിം കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.
1. മൈജിയോ ആപ്പ് തുറക്കുക( ആപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക).
2. ഹോം പേജിൽ, മുകളിലെ ബാനറിൽ "Early access" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. ബാനറിനുള്ളിലെ "Claim now" ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
4. ഓഫറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രൗസർ വിൻഡോ തുറക്കും.
5. സ്ഥിരീകരിക്കാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് "Agree" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 18 മാസത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ ജെമിനിയുടെ എഐ ഫീച്ചറുകൾ സൌജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം.
