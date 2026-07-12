ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾക്കായി 'മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് ഓൺ വാട്സാപ്പ്' പുറത്തിറക്കി മെറ്റ. ഈ AI ട്യൂൾ പ്രധാനമായും ഉപഭോക്താവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. കൂടാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യും, അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യും. മെറ്റ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് ഉടനടി മറുപടി നൽകാനാകും. ഇതിനാൽ തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് ബിസിനസിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള സമയവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കും.
AI ഏജന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആദ്യ മെസേജ് മുതൽ തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും. എന്തിന് കമ്പനിയുടെ ക്യാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും, അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ എപ്പോഴാണ് കമ്പനിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഉപഭോക്താവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ബിസിനസ് ഉടമയ്ക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം.
AI ഏജന്റ് ശരിക്കും ബിസിനസ് ഉടമയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വന്ന, നിങ്ങൾ കാണാതെപോയ ചാറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു സമ്മറി രാവിലെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. കൂടാതെ ഉപഭോക്താവ് ഏജന്റുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറുകണക്കിന് വന്ന മെസ്സേജുകൾ ഓരോന്നായി സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ഉള്ളടക്കം ബിസിനസ് ഉടമയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും.
മെറ്റാ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അരുൺ ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആളുകളും ബിസിനസുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മാർഗമായി മെസ്സേജിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് ഉപഭോക്താവിന്റെയും ബിസിനസ് ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയും ഇതിലൂടെ ബിസിനസ് വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
വലിയ കമ്പനികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം
AI ഏജന്റിനൊപ്പം തന്നെ വലിയ കമ്പനികൾക്കായി 'മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും' (Meta Business Agent Platform) മെറ്റാ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് സ്വന്തമായി AI ഏജന്റുകളെ നിർമ്മിക്കാനും, അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും. സാധാരണ വാട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്, എന്റർപ്രൈസ് തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പെർഫോമൻസ് ട്രാക്കിംഗും നൽകുന്നു. ചില ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഡെലിവറി പങ്കാളികളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിനോടകം ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്താം
AI ഏജന്റിനെ അവതരിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം വാട്സാപ്പില് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനിമുതൽ വാട്സാപ്പ് സെർച്ചിലൂടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് നേരിട്ട് തിരയാനും, ബിസിനസ് കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
എങ്ങനെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം
മെറ്റാ ബിസിനസ്സ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മെറ്റയുടെ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെയ്റ്റ്ലിസ്റ്റിൽ (Waitlist) ചേരാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കുമായി ഈ ഫീച്ചർ എപ്പോൾ ലഭ്യമാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും, വാട്സാപ്പിനെ വെറുമൊരു മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം ഒരു പൂർണ്ണമായ ഷോപ്പിംഗ്, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള മെറ്റായുടെ വലിയൊരു നീക്കത്തെയാണ് ഈ മാറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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