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Meta Business Agent WhatsApp: ബിസിനസ് വളർത്താൻ ഇനി വാട്‌സാപ്പ് സഹായിക്കും; 'മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ്' ഇന്ത്യയിലും

'മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ് ഓൺ വാട്‌സാപ്പ്' ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബിസ്നസുകളെ സഹായിക്കും. ബിസിനസ് ഉടമകളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും മികച്ച വളർച്ച നേടാനും ഇനി ഈ ട്യൂൾ മതി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:40 PM IST
Meta Business Agent WhatsApp: ബിസിനസ് വളർത്താൻ ഇനി വാട്‌സാപ്പ് സഹായിക്കും; 'മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്റ്' ഇന്ത്യയിലും
Image Credit: WhatsApp | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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