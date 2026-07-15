/Instagram AI Image Feature: താരങ്ങളുടെ വരെ പ്രതിഷേധം! ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ചു

വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് മെറ്റ തങ്ങളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു. ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ പുതിയ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ചത്. 'മ്യൂസ് ഇമേജ്'(Muse Image) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടുകൾ (Public accounts) ഉപയോഗിച്ച് AI ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ആശങ്കകളാണ് ഉപയോക്താക്കൾ ഉന്നയിച്ചത്.
'മ്യൂസ് ഇമേജ്'ഫീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ലെന്ന് മെറ്റ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ, ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളെ മാനിക്കുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. മ്യൂസ് ഇമേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടൂൾ, പൊതു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ റഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് AI ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു.
പ്രോംപ്റ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പൊതു പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പൊതു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ സ്വമേധയാ ഓപ്ഷൻ ഓഫാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളടക്കം AIക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെയും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെയും ഫീച്ചറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
പക്ഷെ പൊതു അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തനിയെ ഈ ഫീച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു AI ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരിക്കലും തങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ടോം ക്രൂസ്, സെൻഡയ, മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അഭിനേതാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടാലന്റ് ഏജൻസിയായ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏജൻസി (CAA), ഡിഫോൾട്ടായി ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പകരം ഓപ്റ്റ്-ഇൻ ആക്കണമെന്ന് നേരത്തെ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അഭിനേതാക്കളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ യൂണിയനായ SAG-AFTRA സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഈ ഫീച്ചറിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എതായലും ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ച ശേഷം മെറ്റയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി.
ഇത്തരത്തിൽ AI ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ടൂളുകളുടെ പേരിൽ വിമർശനം നേരിടുന്ന ഏക കമ്പനി മെറ്റയല്ല. ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുവാദവും സ്വകാര്യതയും സംബന്ധിച്ച് സമാനമായ വലിയ ചർച്ചകളും തർക്കങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ OpenAI, xAI തുടങ്ങിയ മറ്റ് മുൻനിര കമ്പനികളുടെ എഐകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും AI സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കമ്പനികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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