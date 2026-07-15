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Instagram AI Image Feature: താരങ്ങളുടെ വരെ പ്രതിഷേധം! ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ചു

Instagram AI Image Feature Removed: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ കടുത്ത സുരക്ഷാ-സ്വകാര്യതാ ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചർ മെറ്റ പിൻവലിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:48 PM IST
Instagram AI Image Feature: താരങ്ങളുടെ വരെ പ്രതിഷേധം! ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ചു
Image Credit: Meta | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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