Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:13 PM IST
  • നരേന്ദ്രമോദി ഒഡീഷ്യയിലെ ജാർസുകടയിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ സ്വദേശി 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
  • ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഴികക്കല്ല്
  • കദേശം 37000 കോടി രൂപയുടെ ചെലവിലാണ് ടവറുകൾ നിർമിച്ചത്

ഒഡീഷ: രാജ്യവ്യാപകമായി ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി സേവനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഒഡീഷ്യയിലെ ജാർസുകടയിൽ  ബിഎസ്എൻഎൽ സ്വദേശി 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലക്ക് ഇതിലൂടെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഴികക്കല്ലായാണ് പുതിയ ലോഞ്ചിനെ ബിഎസ്എൻഎൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 97500 ൽ അധികം പുതിയ ടവറുകളും മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏകദേശം 37000 കോടി രൂപയുടെ ചെലവിലാണ് ടവറുകൾ നിർമിച്ചത്. 

ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതവും,  ഭാവിയിലെ അപ്ഗ്രേഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിഎസ്എൻഎൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, മുമ്പ് സേവനം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന 26700 ലധികം ഗ്രാമങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആകും. സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കായി  ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ്, ആശയവിനിമയം  എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം 30000 ഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഭാരത് നിധി സംരംഭവും മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

