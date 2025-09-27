ഒഡീഷ: രാജ്യവ്യാപകമായി ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി സേവനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഒഡീഷ്യയിലെ ജാർസുകടയിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ സ്വദേശി 4ജി നെറ്റ്വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലക്ക് ഇതിലൂടെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഴികക്കല്ലായാണ് പുതിയ ലോഞ്ചിനെ ബിഎസ്എൻഎൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 97500 ൽ അധികം പുതിയ ടവറുകളും മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏകദേശം 37000 കോടി രൂപയുടെ ചെലവിലാണ് ടവറുകൾ നിർമിച്ചത്.
Connecting Every Indian, Empowering Every Dream!
Hon’ble PM Shri @narendramodi unveiled India’s #Swadeshi 4G Network, a milestone in self-reliance that brings world-class telecom to every corner of Bharat.#AtmanirbharBSNL #BSNLRising pic.twitter.com/cju3ki6Lee
— DoT India (@DoT_India) September 27, 2025
ALSO READ: ഡൽഹിയിൽ മോഷണകുറ്റം ചുമത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച് പോലീസും നാട്ടുകാരും
ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതവും, ഭാവിയിലെ അപ്ഗ്രേഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിഎസ്എൻഎൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, മുമ്പ് സേവനം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന 26700 ലധികം ഗ്രാമങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആകും. സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കായി ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ്, ആശയവിനിമയം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം 30000 ഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഭാരത് നിധി സംരംഭവും മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.