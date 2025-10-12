Qualcomm: ക്വാൽകോം സിഇഒ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആർ അമോണുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ഡൽഹി: ക്വാൽകോം സിഇഒ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആർ അമോണുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയുടെ എഐ, സെമികണ്ടക്ടർ ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്വാൽകോമിൻ്റെ പിന്തുണയും, 6G പോലെ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ പങ്കാളിത്തവും ചർച്ച ചെയ്തു. 1.5 ദശലക്ഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളെ ഹൈടെക് ജോലിക്കായി പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാനും ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഐഒടി, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആഗോള ടെക് ഹബ്ബായി മാറാൻ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ച വിജയകരമാണെന്ന് ഇരുവരും എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു. നിലവിൽ ക്വാൽകോം ചൈനയുടെ ആൻ്റി മൊണോപോളി നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അന്വേഷണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ക്വാൽകോമിൻ്റെ ഓഹരി മൂല്യം കുറയാൻ കാരണമായി. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരുവ സംഘർഷം അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ക്വാൽകോമിനെയും ബാധിക്കുന്നു.
It was a wonderful meeting with Mr. Cristiano R. Amon and discussing India's strides in AI, innovation and skilling. Great to see Qualcomm’s commitment towards India’s semiconductor and AI missions. India offers unmatched talent and scale to build technologies that will shape our… https://t.co/vEPWUzd33D
— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025
