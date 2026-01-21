English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Technology
  • Sunita Williams Retires: 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് വിരാമം; സുനിത വില്യംസ് നാസയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

Sunita Williams Retires: 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് വിരാമം; സുനിത വില്യംസ് നാസയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

Sunita Williams Retires News :  27 വർഷത്തെ കരിയറിന് വിരാമമിട്ട് സുനിത വില്യംസ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:22 AM IST
  • ബഹിരാകാശ യാത്രിക സുനിതാ വില്യംസ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു
  • നീണ്ട 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനാണ് സുനിത വിരാമം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Sunitha Williams Salary: സുനിത വില്യംസിന് തിരിച്ചെത്തിയാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും? 9 മാസത്തെ ബഹിരാകാശ വാസത്തിന്റെ ശമ്പളം കേട്ടാൽ കണ്ണുതള്ളും

Trending Photos

Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
5
Gajakesari Yoga 2026
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
Sunita Williams Retires: 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് വിരാമം; സുനിത വില്യംസ് നാസയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

വാഷിങ്ടൺ: ബഹിരാകാശ യാത്രിക സുനിതാ വില്യംസ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. ഇതോടെ നീണ്ട 27 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനാണ് സുനിത വിരാമം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നഴ്‌സുമാരടക്കം പതിനായിരത്തോളം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്‌സിന്റെ കൈത്താങ്ങ്; 37 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ

ഇക്കാര്യം നാസയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനിത വിരമിച്ചത് ഡിസംബറിൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് നാസ സുനിതയുടെ വിരമിക്കൽ വിവരം പുറത്തറിയിച്ചത്. മൂന്ന് ദൗന്ന് ദൗത്യങ്ങളിലായി സുനിത ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ചത് 608 ദിവസമാണ്. ഒരു നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമയമാണിത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. 

സുനിത വിരമിച്ചത് 60 വയസായതിന് പിന്നാലെയാണ്.  ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ നടന്ന വനിത എന്ന റെക്കോര്‍ഡും സുനിത കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒമ്പത് തവണകളിലായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 62 മണിക്കൂറാണ് സുനിത ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നത്.  സുനിതയുടെ കന്നി ഐഎസ്എസ് യാത്ര 2006 ലായിരുന്നു. 

Also Read: ശമ്പളം-കുടിശ്ശിക മുതൽ തീയതി വരെ, ആരാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്? സർക്കാരോ അതോ കമ്മീഷനോ?

മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകളില്‍ സുനിത വില്യംസ് ഒരു വഴികാട്ടിയാണെന്നും അന്താരാഷ്‌ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ തന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ പര്യവേക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുകയും താഴ്ന്ന ഭൂമി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് സുനി വില്യംസ് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്‌തതായി നാസ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ജെറഡ് ഐസക്‌മാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുനിത 1983 ൽ യുസുനിത വില്യംസ് 1983 ല്‍ യുഎസ് നേവല്‍ അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായത്.  അതായത് നാവികസേനയില്‍ നിന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സുനിത വില്യംസിനെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നുവേണം പറയാൻ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sunita WilliamsSunita Williams RetirementnasaNASA Astronaut Sunita Williamsസുനിത വില്യംസ്

Trending News