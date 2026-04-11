NASA Artemis II Mission Splashdown: ചരിത്രം കുറിച്ച് ആർട്ടിമിസ് സംഘം; യാത്രികർ തിരിച്ചെത്തി

വാഷിങ്ടൺ: ചരിത്രം കുറിച്ച് ആർട്ടിമിസ് 2 ഭൂമിയിലിറങ്ങി. 4 യാത്രികരുമായി ഓറിയൺ പേടകം ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:37 ഓടെ കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് സമീപം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി.
54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യർ ചന്ദ്രന്റെ മറുപുറം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്, ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാനാവാത്ത വശം കണ്ടാണ് ഒറയോൺ പേടകം ചന്ദ്രനെ ചിറ്റ് വന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയ പേടകത്തിന് 40 മിനിട്ടോളം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ ദൗത്യത്തോടെ പുത്തൻ നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്വന്തം എഴുതിചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടെമിസ് 2 സംഘം. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള റീഡ് വൈസ്മാൻ, വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, ക്രിസ്റ്റിന കുക്ക്, കാണാടകകരാണ് ജെറമി ഹാൻസൻ എന്നിവരാണ് തിരികെയെത്തിയത്.
ആർട്ടെമിസ് സംഘത്തിലെ ഈ നാലുപേരാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അകലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യർ. 70 ൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4,00,171 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ സഞ്ചരിച്ച അപ്പോളോ 13 സംഘത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇന്നലെ രാത്രി 11:26 ഓടെയാണ് ഒറയോൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി പേടകം മറികടന്നത്.
അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണിത്.
