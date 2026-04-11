English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Technology
NASA Artemis II Mission Splashdown: ചരിത്രം കുറിച്ച് ആർട്ടിമിസ് സംഘം; യാത്രികർ തിരിച്ചെത്തി

NASA Moon Mission News in Malayalam: ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ. നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാപ്സ്യൂൾ ഇന്ന് രാവിലെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:32 AM IST
Read Also

  1. Solar Lunar Eclipse: വർഷത്തിലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും

Trending Photos

Gajakesari yoga 2026: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരിയോഗം; ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും!
11
guru chandra yuti
Gajakesari yoga 2026: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരിയോഗം; ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും!
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്ങ് ദിനത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്ങ് ദിനത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Horoscope Today Friday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today Friday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
6
Kerala Assembly Election 2026
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
വാഷിങ്ടൺ: ചരിത്രം കുറിച്ച് ആർട്ടിമിസ് 2 ഭൂമിയിലിറങ്ങി. 4 യാത്രികരുമായി  ഓറിയൺ പേടകം ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:37 ഓടെ കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് സമീപം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഇസ്രയേൽ കാൻസർ ബാധിച്ച രാജ്യമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി; രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി

54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യർ ചന്ദ്രന്റെ മറുപുറം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്,   ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാനാവാത്ത  വശം കണ്ടാണ് ഒറയോൺ പേടകം ചന്ദ്രനെ ചിറ്റ് വന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയ പേടകത്തിന് 40 മിനിട്ടോളം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഈ ദൗത്യത്തോടെ പുത്തൻ നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്വന്തം  എഴുതിചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടെമിസ് 2 സംഘം. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള റീഡ് വൈസ്മാൻ, വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ, ക്രിസ്റ്റിന കുക്ക്, കാണാടകകരാണ് ജെറമി ഹാൻസൻ എന്നിവരാണ് തിരികെയെത്തിയത്. 

ആർട്ടെമിസ് സംഘത്തിലെ ഈ നാലുപേരാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന്  ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അകലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യർ. 70 ൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4,00,171 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ സഞ്ചരിച്ച അപ്പോളോ 13 സംഘത്തിന്റെ റെക്കോർ‍ഡ് ഇന്നലെ രാത്രി 11:26 ഓടെയാണ്  ഒറയോൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി പേടകം മറികടന്നത്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം

അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണിത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

Artemis II MissionnasaArtemis II CresNasa VoyageLunar Voyage

Trending News