English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nvidia and Fujitsu: എൻവിഡിയയും ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, ലക്ഷ്യം എഐ റോബോട്ട് നിർമ്മാണം

യുഎസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയും ജാപ്പനീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാകുന്നു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:23 PM IST
  • എൻവിഡിയയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് റോബോട്ടുകളും മറ്റ് വിവിധ കൃത്രിമബുദ്ധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുമാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.
  • 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
  • തുടക്കത്തിൽ ജാപ്പനീസ് വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തയാറാക്കും.

Read Also

  1. Taiwan Semiconductor: ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദനം അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം, സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് തായ്‌വാൻ

Trending Photos

Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
10
Gold rate
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്‍ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ക്ക് മേൽ ധനമഴ!
6
Mercury Transit
Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്‍ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ക്ക് മേൽ ധനമഴ!
Nvidia and Fujitsu: എൻവിഡിയയും ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, ലക്ഷ്യം എഐ റോബോട്ട് നിർമ്മാണം

യുഎസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയും ജാപ്പനീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാകുന്നു. എൻവിഡിയയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് റോബോട്ടുകളും മറ്റ് വിവിധ കൃത്രിമബുദ്ധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുമാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് എതിരാളി; അരട്ടായിക്ക് ശേഷം, സോഹോ ഉല ബ്രൗസർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒന്നാമൻ
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിർമ്മാണം, പരിസ്ഥിതി, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, ഭാവി എഐ ഉപയോഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു സംവിധാനം നിർമ്മിക്കും. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എൻവിഡിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജെൻസൻ ഹുവാങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ജാപ്പനീസ് വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തയാറാക്കും. പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ജപ്പാനിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
"എൻവിഡിയയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാനും  ലക്ഷ്യമിടുന്നു" എന്ന് ഫ്യൂജിറ്റ്സു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തകാഹിറ്റോ ടോകിത പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

 

JapanUSNVDIAFujitsuAI Robot

Trending News