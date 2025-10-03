Nvidia and Fujitsu: എൻവിഡിയയും ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, ലക്ഷ്യം എഐ റോബോട്ട് നിർമ്മാണം

യുഎസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയും ജാപ്പനീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫുജിറ്റ്സുവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാകുന്നു. എൻവിഡിയയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് റോബോട്ടുകളും മറ്റ് വിവിധ കൃത്രിമബുദ്ധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുമാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിർമ്മാണം, പരിസ്ഥിതി, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, ഭാവി എഐ ഉപയോഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു സംവിധാനം നിർമ്മിക്കും. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എൻവിഡിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജെൻസൻ ഹുവാങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ജാപ്പനീസ് വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തയാറാക്കും. പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചേക്കാം. ജപ്പാനിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
"എൻവിഡിയയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു" എന്ന് ഫ്യൂജിറ്റ്സു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തകാഹിറ്റോ ടോകിത പറഞ്ഞു.
