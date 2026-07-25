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OnePlus: വൺപ്ലസ് പൂട്ടി കെട്ടുന്നുവോ? അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും; വൺപ്ലസ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്!

ആഗോള വിപണികളിൽ നിന്ന് വൺപ്ലസ് പിൻവാങ്ങുന്നു. ചൈനക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:45 PM IST
OnePlus: വൺപ്ലസ് പൂട്ടി കെട്ടുന്നുവോ? അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും; വൺപ്ലസ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്!
Image Credit: OnePlus | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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OnePlus: വൺപ്ലസ് പൂട്ടി കെട്ടുന്നുവോ? അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും; വൺപ്ലസ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്!
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