Google Ai Hub: ഗൂഗിൾ എഐ ഹബ്ബ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ; നരേന്ദ്ര മോദിയുമായ് സുന്ദർ പിച്ചൈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

India's First Googe Ai Hub in Vishakapattanam: ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിശാഖപട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഐ ഹബ്ബിനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:19 PM IST
  • വിശാഖപട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഐ ഹബ്ബിനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
  • 15 ബില്യൺ ഡോളർ മുതൽമുടക്കിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരും ഗൂഗിളും ഒപ്പുവെച്ചു.

Google Ai Hub: ഗൂഗിൾ എഐ ഹബ്ബ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ; നരേന്ദ്ര മോദിയുമായ് സുന്ദർ പിച്ചൈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ഡൽഹി: ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിശാഖപട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഐ ഹബ്ബിനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹബ്ബാണിത്.

"വിശാഖപട്ടണത്തെ ആദ്യത്തെ ഗൂഗിൾ എഐ ഹബ്ബിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം, ഇത് വികസനത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലാണ്," എന്ന് സുന്ദർ പിച്ചൈ തൻ്റെ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു.
ഗിഗാവാട്ട്-സ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ട്, പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാന്തര ഗേറ്റ്‌വേ, വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സവിശേശതകൾ. 
15 ബില്യൺ ഡോളർ മുതൽമുടക്കിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരും ഗൂഗിളും ചൊവ്വാഴ്ച  ഡൽഹിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിച്ചൈ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത്.

